El gabinete busca quedar bien con AMLO no con los mexicanos: Vicente Fox por tratamiento anticovid de Jorge Alcocer

México.- Vicente Fox criticó a los miembros del gabinete de AMLO, asegurando que el trabajo que esto realiza sólo lo hacen para complacer al presidente de México, y no en función del beneficio de los mexicanos.

El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, retomó las declaraciones del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, quien día un tratamiento para niños con infección leve de Covid-19, el cual incluía ungüentos y paracetamol.

En su cuenta de Twitter, Vicente Fox se fue contra los funcionarios del Gobierno Federal, cuestionando el trabajo de estos frente a su jefe Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

“El trabajo que hace el gabinete es para quedar bien con el presidente, no con los mexicanos”, escribió el expresidente panista.

Usuarios en la red social respondieron a la publicación de Fox, cuestionado sobre qué era lo que él estaba haciendo para ayudar a los mexicanos durante la pandemia de Covid-19.

¿Qué dijo Jorge Alcocer?

Los comentarios de Vicente Fox se produjeron luego de que el martes 4 de enero, durante la sección “El pulso de la salud”, donde destacó un tratamiento contra Covid-19 para niños.

Durante la sección desarrollada en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel, el secretario de Salud destacó los síntomas que la Covid-19 puede causar en los menores de edad, mismos que podían ser tratados con tratamientos que se tienen en casa.

“Lo comentábamos, es tan sólo como con tés, no estoy señalando que es así de sencillo, con tés, con paracetamol, con un medicamento que es muy benéfico para eso y que no es agresivo en otros tejidos, y desde luego la fluidez del medio caliente que esté, lo que usan las mamás, el VapoRub y todas esas cosas que parecen ser intrascendentes, y los tés, pero además también si es necesario y se identifica una infección un antibiótico para ello, no para todos”, mencionó el funcionario en la rueda de prensa.

La recomendación del Dr. Alcocer sería una alternativa para tratar padecimientos leves de la enfermedad respiratoria, que ya suma en México casi 300 mil muertes.