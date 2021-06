El gobernador electo Samuel García no pagará multa por calumnia contra Adrián de la Garza

Nuevo León.- Hace algunas semanas el gobernador electo del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, se metió en el ojo del huracán luego de ser investigado por calumnia durante campaña en contra del candidato de la alianza PRI-PRD, Adrián de la Garza, sin embargo, la sanción no procedió.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con una votación dividida se informó que García Sepúlveda no incurrió en calumnia en contra del abanderado del tricolor, por lo que no pagará una suma económica como sanción por dicha acusación.

Dicha situación por la cual se le acusó al abanderado de Movimiento Ciudadano, fue por el spot en donde sostuvo que de la Garza fue el primer lugar en algunos delitos; “con Adrián como procurador, Nuevo León fue primer lugar nacional en homicidios y secuestros”, decía Samuel García en su mensaje durante campaña.

De acuerdo a la información de medios nacionales, el proyecto del magistrado Luis Espíndola Morales acreditó la calumnia del ahora gobernador electo de Nuevo León, sin embargo, el magistrado presidente de la sala, Rubén Jesús Lara Patrón, y la magistrada Gabriela Villafuerte votaron en contra.

Espíndola Morales en su sentir, las expresiones de Samuel García en contra del ex candidato priista no son una crítica, sino hechos verificables que al no tener sustento se considera como calumnia.

“Se surte el elemento de la calumnia puesto que el hecho en sí resulta falso, puesto en ninguna de las notas presentadas de sustento se señale que Nuevo León haya tenido los más altos índices delictivos, existe información pública oficial consultable como la del Inegi o el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en donde se desmiente”, dijo.

Leer más: AMLO busca pacto con el narco para reducir la violencia en México: Anabel Hernández

Cabe resaltar que tras dicha situación se proponía imponer una multa de 179 mil 240 pesos al partido Movimiento Ciudadano, mientras que al ahora gobernador electo de Nuevo León 89 mil 620 pesos.

Para finalizar, el magistrado presidente de la sala, Rubén Jesús Lara Patrón, y la magistrada Gabriela Villafuerte dictaminaron no haber pruebas suficientes para constituir calumnia en la contienda electoral, liberando así a Samuel García y su partido de una fuerte sanción.