El gobierno de AMLO es de centro izquierda, no de izquierda radical: Alfredo Jalife

México.- El analista geopolítico Alfredo Jalife aclaró que el gobierno de AMLO es de centro izquierda y no de izquierda radical, como afirmó recientemente el presidente de México.

En su conferencia exclusiva de Radar Geopolítico, publicada el 10 de enero de 2022 en su canal de YouTube, Alfredo Jalife dio su opinión sobre la ideología política del gobierno de AMLO, que él define como de "centro izquierda" en lugar de la "izquierda radical" que pregona Andrés Manuel López Obrador.

"México yo diría que es de centro izquierda, aunque Andrés dice que es más de izquierda radical, yo tengo mi propio juicio, yo lo veo de centro izquierda", expuso el académico.

Jalife-Rahme abordó este tema al hablar sobre la entrada en vigor de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, en inglés), el mayor tratado de libre comercio del mundo, encabezado por China y conformado por 15 países del sudeste asiático.

Al hablar sobre el RCEP, el analista recordó el "ya sepultado" Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), que encabezaba Estados Unidos y del que México formaba parte junto a Canadá, Chile y Perú.

Recordó que el TPP fue impulsado por el presidente estadounidense Barack Obama, pero cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca decidió no darle continuidad, impidiendo su realización, por lo que considero el fallido tratado como "un fracaso más de Videgaray, Guajardo y Peña".

De cualquier forma, México y Canadá se mantiene como socios comerciales de USA con el T-MEC, apuntó Alfredo Jalife, no así con Chile y Perú, cuyos gobiernos eran neoliberales cuando se gestaba el TPP y hoy son de izquierda.

"Era un proyecto de Obama hasta que Trump dijo: 'ya no quiero saber de este TPP', y ahí se quedaron con la brocha en la mano colgando; Canadá y México socios de Estados Unidos en el T-MEC, Chile todavía era neoliberal y también Perú, ya los dos hoy ya no son neoliberales, ya pasaron a gobiernos izquierdistas", explicó el experto en geopolítica, para luego dar su opinión sobre la ideología en México con el gobierno de AMLO.

La opinión de Jalife-Rahme contrasta con la del presidente Andrés Manuel López Obrador, que el mismo 10 de enero había declarado en su Mañanera que su gobierno es "radical".

"Somos radicales, la palabra radical viene de raíz y nosotros queremos arrancar del país a los corruptos", aseveró AMLO.

Cuestionado sobre la postura del senador Ricardo Monreal, quien puso en entredicho a los morenistas "radicales" que aspiran a la candidatura presidencial, AMLO reiteró su defensa del radicalismo, pues sostiene que "nada se logra con medias tintas".

"Ser de izquierda es anclarse en nuestros principios, no zigzaguear, no dar bandazos, es hablar y preocuparnos por los pobres. En un proceso de transformación hay que definirse. Fuera máscaras, ya no hay para dónde hacerse", declaró el mandatario.