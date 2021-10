El gobierno de AMLO tiene un país lleno de matones y corruptos: Aguilar Camín

México.- El escritor Héctor Aguilar Camín acusó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de mantener a México lleno de "matones", "criminales" y "corruptos", a quienes ni siquiera persiguen, luego de que Emilio Lozoya fue captado cenando en un lujoso restaurante de la Ciudad de México.

A través del programa "Es la hora de opinar", Aguilar Camín expresó su indignación por los privilegios de los que goza el exdirector de Pemex, que no duda en salir a cenar a un lujoso restaurante pese a los dos procesos abiertos en su contra por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), con la que colabora como testigo protegido acusando a opositores.

El periodista consideró una burla del gobierno de AMLO permitir a Lozoya estas acciones en lugar de perseguirlo por el papel clave que jugó en actos de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto, mientras la FGR sí emprende una persecución contra 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

"En lugar de perseguir a quien puede ser la piedra de toque de una cadena clave de corrupción del gobierno pasado, construyen este sainete, ofrecen esta burla a la sociedad y mientras tanto persiguen como si fuesen temibles delincuentes a 31 científicos", criticó.

Aguilar Camín añadió que las autoridades no sólo dejan de perseguir a quienes deberían, como capos del narcotráfico y funcionarios corruptos, si no que construyen "crímenes falsos" contra personajes que "no se pueden defender", lo que parece ser una alusión a las acusaciones que Lozoya ha hecho contra panistas como Ricardo Anaya y Jorge Luis Lavalle, este último actualmente preso.

Lozoya fue captado cenando en un lujoso restaurante de la CDMX. Foto: Especial

"Se encargan de cosas peores que aquellas de las que no se encargan, porque no sólo no entran a los grandes problemas, no sólo no persiguen un capo, un criminal, un verdadero corrupto central de la administración pasada, sino que andan abusando de personajes que no tienen nada que ver construyéndoles crímenes falsos, que no se pueden defender, y queriendo suplir con eso la falta de la seriedad central", expuso.

El escritor arremetió contra el gobierno de AMLO, al que acusó de mantener un México lleno de violencia, criminales y corruptos, por lo que cuestionó por qué no persiguen a estos infames personajes y todo desemboca Emilio Lozoya cenando en el lujoso restaurante Hunan, en Lomas de Reforma de la CDMX, lo que calificó como imperdonable.

"Que no se hagan muchas bolas, ellos tienen un país lleno de crimen, de violencia, de matones, de criminales, de homicidas, y tienen un país lleno de corruptos, grandes corruptos con grandes fortunas hechas corruptamente. ¿Por qué no se dedican a perseguir a estos corruptos y a estos homicidas? Por qué toda su pedagogía acaba en un señor tomando su plato favorito en un muy lujoso restauran de las Lomas, no tienen perdón de Dios", aseveró Aguilar Camín.

Tras las polémicas fotos del exdirector de Pemex en su cena de lujo, el presidente López Obrador aclaró en la Mañanera que Emilio Lozoya no hizo nada ilegal al salir, pero sí se trata de una acción "inmoral".

AMLO recordó que Lozoya actualmente es testigo protegido de la FGR y recibe un "trato especial", por lo que la Fiscalía debería dar una explicación sobre su situación y el trato que recibe respecto al caso Odebrecht.

"Yo creo que es legal pero es inmoral el que se den estas cosas, es una imprudencia, para decir lo menos, un acto de provocación porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido", dijo el mandatario.

La FGR, por su parte, informó el proceso contra Lozoya sigue en curso y tiene hasta el 3 de noviembre para aportar las pruebas de sus acusaciones por el caso Odebrecht, según el acuerdo del Juez de Control del Reclusorio Norte.