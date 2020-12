"El gobierno de México es ejemplo mundial por el mal manejo de la pandemia": Lilly Téllez

México.- El pasado lunes 30 de diciembre, la senadora del PAN, Lilly Téllez, criticó la nueva reforma de ley propuesta por los legisladores morenistas en materia agraria. Téllez se ha caracterizado por ser una fuerte opositora de los miembros de la 4T, en especial, del subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell. Ahora, nuevamente, con motivo del llamado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a México a que se "tomara muy en serio" la pandemia de Covid-19, la legisladora panista vuelve a arremter contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En estos últimos días, a propósito de los dos años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Lilly Téllez ha estado muy activa en sus redes sociales haciendo énfasis en el fracaso que ha resultado ser la administración de la 4T. En este sentido, la ex morenista pone especial atención en que el gobierno de López Obrador no solo no cumple con lo que prometió hace dos años sino que, añadido a eso, "lo hace al revés".

La 4T no solo no cumple lo prometido, además lo hace al revés:



La legisladora panista recalca que el gobierno del ejecutivo federal "hunde la economía", "aumenta la violencia", "aumentan los índices de personas en pobreza", "reduce los gastos en el sector salud" y, además, no ha acabado con la corrupción, lema y bandera de Andrés Manuel López Obrador, puesto que señala "en corrupción México es el 121 de los 128 países evaluados: ¡reprobado!".

Por su parte, en concreto sobre cómo ha manejado el actual gobierno la contingencia sanitaria por Covid-19, la actora política resalta que contrariamente a que México sea un ejemplo mundial por un buen manejo de la pandemia, es un ejemplo "por el mal manejo" de esta. Prueba de ello son las más de 100 mil muertes de mexicanos a raíz de infectarse del SARS-CoV-2.

En su critica, Téllez arremete contra Andrés Manuel López Obrador, ya que asegura que lo único que este gobierno se toma en serio es "la lucha por el poder", de ahí que entre sus principales intereses esté "conservar el poder y tener el poder en forma absoluta...a como dé lugar". En el tweet adjunta una publicación de El Universal en la que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le pide a México que se "tome muy en serio" la pandemia de Covid-19.

El gobierno de México es ejemplo mundial por el mal manejo de la pandemia.



No sorprende, lo único que Morena toma en serio es la lucha por el poder, conservar el poder y tener el poder en forma absoluta...a como dé lugar. https://t.co/j4sIBYFGSj — Lilly Téllez (@LillyTellez) November 30, 2020

En este mismo tenor, la legisladora del PAN resaltó la postura egoísta y déspota que tiene el ejecutivo federal al rehusarse rotundamente a usar el cubrebocas, esto a pesar de que claramente la OMS pidió que los líderes (los gobernantes) fuera un ejemplo para los ciudadanos, destacando que Andrés Manuel López Obrador lo único que demuestra con esta actitud es que "solo usa al pueblo" a su beneficio.



"El cubrebocas lo usan los líderes que quieren a sus pueblos, no los líderes que solo usan al pueblo", denunció Téllez. Añadiendo además que "los líderes responsables predican con el ejemplo por el bien de los ciudadanos", por lo que denunció la irresponsabilidad del mandatario durante estos casi 10 meses desde que se presentó el primer caso de infección por Covid-19 en México.

Hace apenas poco más de un mes, con motivo de la comparecencia del subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, ante el Senado de la República, Lilly Téllez arremetió conta el funcionario llamándolo “pequeño virrey del país de las camas vacías y de los muertos en casa”, puesto que denunció que su estrategia de cara a la contención del coronavirus en México había fallado de forma contundente y dolorosa, de ahí la penosa situación por la que la república pasa en estos momentos.