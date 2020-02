El gran pendiente de la 4T es el tema de la seguridad: Tatiana Clouthier

Ciudad de México. A más de trece meses de Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, su excoordinadora de campaña y actual diputada por Morena en la LXIV Legislatura, Tatiana Clouthier Carrillo, admite en entrevista para EL DEBATE que el gran tema pendiente de la Administración federal es el renglón de la seguridad: «Sí esperábamos encontrar o se esperaba encontrar un problema de nueve puntos, por decirlo así, y de repente darte cuenta que tenías o tuviste un secretario de Estado, de Seguridad, trabajando en favor del crimen organizado por los años que lo tuviste, pues resulta que ahora el problema está en otra dimensión», expuso la legisladora, quien atendió esta entrevista en su oficina en la Cámara de Diputados. Además, afirmó que la seguridad no solo es un reto para López Obrador como presidente de México, sino también para los gobernadores, los alcaldes y una exigencia cotidiana de la ciudadanía.

Al hablar de su tierra natal, Sinaloa, mencionó que este problema se agudiza, pues la sociedad está enferma por su continua y constante convivencia con el crimen organizado, lo que dificulta obtener una paz verdadera: «Sinaloa es una sociedad enferma en términos como sociedad. ¿Por qué? Porque Sinaloa ya no ve que son parte del narcotráfico, con quien viven y conviven cotidianamente, y entonces tienes una situación que es supercomplicada, porque ya no te das cuenta», mencionó Clouthier.

Dijo que es evidente que en nuestro estado la seguridad es a la vez el gran tema pendiente. Sin embargo, destacó que parte de la gravedad que enfrenta la entidad viene desde adentro del mismo Gobierno.

El poder del voto

Ante las próximas elecciones estatales, la diputada destacó que «aquí hay un solo destape, y el destape tiene que ser individual». Es decir, cada uno de los ciudadanos tiene que «destaparse» las ideas anquilosadas que tiene y dejar de hacerse cómplice indirectamente de lo que Sinaloa ha vivido.

Como ejemplo, Tatiana Clouthier mencionó que, justo previo a esta entrevista, tuvo un encuentro con personal de la organización Save the Children, en la que analizaron el problema que enfrentan los hijos de jornaleros agrícolas en Sinaloa: «Nos cuentan las problemáticas de operar en algunos lugares para albergues para niños, de comida, por el tema propio del crimen organizado, y ya hay códigos de cuándo sí y cuándo no y cómo operamos. ¿A qué me refiero con esto? La sociedad ha crecido tan acostumbrada a los balazos, tan acostumbrada a las muertes, pero tan acostumbrada a sentarse al lado de un narcotraficante, que ya no lo ve», afirmó.

«No es casualidad que hay cierto tipo de negocios que crecen y desarrollan enormemente, y tú sabes que es lavado de dinero. Sin embargo, es un lavado de dinero que lo lavaste tan bien, que ya el otro, ya socialmente es aceptado, y yo ya no me doy cuenta que eso es parte de eso porque yo no lo recibí directamente de Juan, sino lo recibí de Pedro», ejemplificó.

Pacificar el estado

Sobre la posibilidad de pacificar al estado luego de lo que se hizo público ante el mundo con el «culiacanazo», la diputada señaló que en Sinaloa ya existe una paz simulada, entre comillas, pues la tienen comprada a un precio muy acordado, dijo. Entonces, los sinaloenses tendrían que preguntarse qué quieren, si una paz acordada o quieren realmente dar el paso.

Si los sinaloenses para recuperar la paz verdadera están dispuestos a dar y pagar un precio individual para caminar hacia la eliminación de lo que Manuel Clouthier (su hermano) mencionó hace tiempo, la narcopolítica, mencionó: «Yo no los veo preparados, los veo muy acomodados; pero yo no soy quién, por eso te digo cuando hablo es en colectivo, porque hay gente ya muy harta, muy hasta la madre y con muchas ganas. Sin embargo, siguen aplaudiendo a lo mismo».

La diputada mencionó no ser experta en política, sino simplemente usar el sentido común, por lo que destacó el ejemplo de la ciudad de Palermo, Italia, en la que su sociedad dijo ¡basta!, y comenzó una serie de medidas para empezar a caminar, algo que Sinaloa podría replicar.

Para ella, cuando dicen el presidente, es pensar que hay un ser supremo que es el responsable, pero mencionó que los responsables en Sinaloa son los sinaloenses: «¿Cómo votan? Lo sabemos todos: hay dos o tres grupos que controlan, unos con A y otros con B, y son los que cambian nomás, y la gente lo sabe, ¡pero les vuelve a dar el voto! Entonces aquí la gente tendría que estar clara y decir “voy a votar con ve chica o voy a botar con be grande».

En cuanto a sus aspiraciones políticas, es ambigua en sus respuestas: «Yo solo tengo una aspiración bien clara, que al presidente de la República le vaya bien para que a México le vaya bien, y voy a hacer lo que tenga que hacer para apoyar ese esfuerzo». Dijo que aún no son los tiempos para hablar de las elecciones, y agregó: «Me parece que calentarse desde antes desviela».

Mariguana y amnistía

«En el tema de la mariguana, ¿la vamos a querer lúdica o no?, ¿y la vamos a querer medicinal o no? ¿De dónde va a venir? No nos van a dar clases de dónde viene la mariguana a los de Sinaloa», dijo.

Tatiana Clouthier mencionó a EL DEBATE que la posible legalización de la mariguana es un tema que ya tienen en la agenda legislativa. Sin embargo, aceptó que existen varios puntos a analizar. Uno de los que mencionó es cómo actuaría la amnistía en estos casos: «Vamos a suponer, a partir de mañana van a producir todos o van a producir con permisos especiales, pero voy a pensar en Sinaloa; yo produzco arriba, en la sierra, y esos terrenos son de Juan Pérez, y Juan Pérez tiene pues muchos cargos en contra de él, ¿cómo se va a aplicar eso? Esas son las dudas que a mí me entran», contestó la legisladora.

Por ello, hizo hincapié en que el tema de la legalización tiene muchas más aristas, por lo que lo primero que se debe analizar es el consumo lúdico y medicinal, y en segundo lugar el tema de la producción.

Para la diputada, sin duda el tema lo ve como un asunto de desarrollo importante, pero también subrayó que no se pueden meter a producir sin cierta calidad si se va a usar para el uso lúdico y hacer las separaciones propias, así como en el caso de que se use de manera medicinal: «A mí me mortifica que, si lo que estamos haciendo, buscando con el presidente de la República es lograr que quienes se quedaron atrás económicamente y fueron abusados en muchos sentidos socialmente vuelvan a quedar excluidos, porque vamos a venir a comprar de importación y vas a venir a acabar con el mercado aquí», comentó.

Por ello, destacó que lo primero será autorizarlo, seguido de ver los detalles de cómo se haría la transición en la parte de la producción, pero destacó el gran compromiso de proteger y cuidar a la juventud que está tan expuesta no solo a la mariguana, sino a drogas tremendas que hasta pueden causarles la muerte.

Más de un año de la 4T

La legisladora destacó sentirse muy orgullosa del Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, ya que las trece reformas que ofreció en campaña, junto a los legisladores que buscaron el voto con Morena, en poco más de un año ha logrado que doce ellas se aprobaran, quedando pendiente solo la del fuero constitucional: «Siento que cumplimos en esta cabalidad como Cámara de Diputados y que con esto serían como los rieles que le quedan al presidente y al Poder Ejecutivo para empezar a caminar y seguir la ruta de lo que le corresponde», opinó.

Dijo también que existen cambios a los cuales no se les ha dado la magnitud que tienen: «Cosas que no le damos el reconocimiento que merecen o ya se nos olvidaron por todo lo que pasa cotidianamente».

Señaló que las redes sociales nos han permitido estar con demasiada información, con hechos que suceden minuto a minuto, lo que genera que veamos al pasado como algo demasiado lejano, ya que desatacó que hay cumplimiento por parte del presidente en el tema de las pensiones a los expresidentes, los programas sociales, las becas para estudiantes de nivel medio superior, así como las universidades que prometió echar a andar.

Corrupción

Para Tatiana Clouthier, uno de los mayores aciertos de la 4T ha sido trabajar en todos los controles para acabar con la corrupción y que los resultados están a la vista con gente que está siendo ya investigada de una forma «fuerte» o sancionada, como el tema de las cuentas congeladas a exfuncionarios, personajes que eran intocables y que ahora ya están inhabilitados como primer paso en la función pública, señaló: «La parte anticorrupción me parece uno de los logros fundamentales y que empiezan a suceder cosas importantes de la mano del Organismo para Recuperar al Pueblo lo Robado. Yo creo que ese es uno de los grandes logros en términos de “por fin empezó a pasar algo”, y quisiéramos ver a Juan, a Pedro, a los grandes en el bote, pero no dimensionamos que esto es histórico, jamás había sucedido que un peso se regresara», destacó.

Comisiones

En la Cámara de Diputados, Tatiana Clouthier integra las Comisiones de Gobernación y Población, así como la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; mientras que en la Permanente, la de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Voto 2021

El proceso para organizar las elecciones federales del 2021 comienza en septiembre de este año. Se renovarán la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, entre ellas la de Sinaloa; 29 Congresos locales y casi 2 mil ayuntamientos a nivel nacional. El INE estima que el número de potenciales electores llegará a 96 millones.