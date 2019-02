El honorable mensaje de AMLO para las Fuerzas Armadas

Cd. de México, México .-El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que las Fuerzas Armadas son instituciones leales a su Gobierno.

Durante el lanzamiento del programa "Sembrando Vida" en este municipio tabasqueño, ante el Secretario de la Defensa Nacional, General Luis Sandoval, el mandatario destacó que tanto el Ejército como la Marina lo han apoyado en sus primeros dos meses de gestión.

AMLO se dejó ver acompañado por el General Luis Sandoval, Secretario de la Defensa y vigilado por soldados durante su estancia en Villahermosa, Tabasco. Foto: Reforma.

"Lo digo aquí en mi estado: el Secretario de la Defensa, el General Luis Cresencio Sandoval, me ha apoyado, me ha respaldado; el Ejército y la Marina han estado apoyándome y son leales al Gobierno de la República", afirmó un día después de las amenazas lanzadas en su contra por la estrategia de combate a robo de combustibles.

En su discurso, sostuvo que la fórmula para combatir la violencia e inseguridad es recuperar el campo y dar trabajo a la población.

Elementos de la Marina de México. Foto: EFE

"Le venía yo diciendo General que, si sembramos el campo y se le da trabajo a la gente, vamos a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia; esa es la fórmula: si hay trabajo y bienestar va a haber paz y tranquilidad", señaló ante cientos de sus paisanos.

López Obrador afirmó que en su Administración se terminará con las trabas burocráticas, y los ciudadanos podrán acceder fácilmente al empleo y a créditos a la palabra.

"No hay límite, de modo que si ven ustedes a un joven de 18 a 29 años que no tiene empleo, hay que decirle: 'Ahí está ese programa. Inscríbete'. Va a ser fácil, no va a haber burocracia para que todos tengan garantizado el derecho al trabajo", aseguró.

Andrés Manuel López Obrador (centro) visitó en Tabasco los viveros del programa Sembrando Vida; lo acompañaron los secretarios de la Defensa, General Luis Cresencio Sandoval, y del Bienestar, Luisa Albores. Foto: Reforma.

Las Fuerzas Armadas, pieza clave contra la delincuencia

Por la mañana, en Palacio Nacional, López Obrador dijo que las Fuerzas Armadas son clave en su estrategia contra la delincuencia.

"Sí me estoy apoyando mucho en la Secretaría de la Defensa porque es una institución con disciplina, con profesionalismo y, les diría, con honestidad", indicó.

Tras precisar que no desconfía de las autoridades civiles, indicó que quiere aprovechar a esta institución.

"Es muy raro, muy raro, que un militar de alto rango pertenezca a la oligarquía. El Ejército mexicano es distinto, con todo respeto, a otros Ejércitos.

"Por eso me están ayudando. Lo mismo los miembros de la Marina, las dos instituciones están trabajando para apoyarnos en este propósito de conseguir la paz en el país", agregó.

Tras señalar que Guanajuato es un estado que le preocupa, el tabasqueño reiteró que no hará caso a ningún acto de intimidación de quienes le exigen terminar con el combate al robo de combustible.

Agregó que las mantas con advertencias, que aparecieron junto a un explosivo en la refinería de Salamanca, no harán que cambie sus protocolos de seguridad.

"No vamos a caer en ninguna provocación. No vamos a hacer caso a ningún acto de intimidación. Tenemos nuestra conciencia tranquila".

Al ser cuestionado si no teme que la inseguridad se agrave en Guanajuato por el control territorial que disputan grupos del crimen organizado, respondió que le preocupan los índices de violencia en esa entidad del Bajío.