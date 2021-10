El jefe de Gobierno no podía revisar los pernos: Marcelo Ebrard se defiende por Línea 12 del Metro

Ciudad de México.- El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, salió en su propia defensa por la responsabilidad que se le acusa tras el colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

Marcelo Ebrard, como jefe de Gobierno de la CDMX, ordenó la construcción de la Línea 12 del Metro y él mismo la inauguró, sin embargo aseguró que desde su puesto no podía estar supervisando cómo se estaba realizando la obra.

El funcionario fue cuestionado luego de que en los últimos días se diera a conocer un peritaje del colapso del tramo de la Línea 12 del Metro, resultados que indicaron que fue a causa de una falla en unos pernos lo que derivó en el incidente en el que perdieron la vida más de 20 personas.

“Lo que vi la semana es que se pusieron, o no se pusieron pernos o que estaba mal una soldadura y yo creo que el jefe de Gobierno es muy difícil que pueda supervisar eso personalmente, para eso se creó un organismo”, declaró Ebrard ante el cuestionamiento.

El canciller Marcelo recordó que existía un mecanismo encargado de la construcción y supervisión de las obras en la línea del Metro, recordando que incluso la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estuvo involucrada en la elaboración de la vía de transporte.

“El encargado de la supervisión de la obra fue el Premio Nacional de Ingeniería, intervino hasta el Instituto de Ingeniería de la UNAM en ese tramo”, aseveró.

En este sentido, Marcelo Ebrard indicó que él hizo su trabajo desde la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, defendiéndose de ser el responsable del colapso de la Línea 12.

“Yo hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí, no podría yo dar la cara, actué profesional y de una manera íntegra”, puntualizó.

Leer más: ¡Es ilegal! López-Gatell asegura que empresas no pueden exigir certificado de vacunación a empleados

Por último, Ebrard recordó que su trabajo fue contratar constructoras y empresas certificadas para la mega construcción del Metro, no supervisar la forma cómo estaban trabajando los operarios.