"El largo brazo de la 4T alcanzará a Tomás Zerón hasta Israel", sentencian diputados federales

México.- En el marco de la conmemoración del aniversario 7 de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, los diputados pertenecientes a la coalición "Juntos Hacemos Historia" aseguraron que "el largo brazo de la Cuarta Transformación" alcanzará a Tomás Zerón en Israel, país en el que se encuentra refugiado.

En medio de las mutuas acusaciones entre los diferentes grupos parlamentario de la Cámara de Diputados, los legisladores conmemoraron un año más de la desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero en 2014.

“Aunque ya huyó Tomás Zerón al extranjero, ya hay acciones diplomáticas. El propio presidente López Obrador ha suscrito una misiva, donde pide que se acelere la extradición, porque el largo brazo de la justicia en México, el largo brazo de la cuarta transformación, habrá de llegar hasta allá", enfatizó el diputado del Partido del Trabajo (PT), Benjamín Robles.

El petista destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya redactado una carta para acelerar la extradición del ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, enfatizando que la actual admiración federal no permitirá que el caso se quede impune.

Zerón es acusado de haber ordenado la tortura de los líderes e integrantes de los grupos delictivos señalados de haber sido los responsables de asesinar e incinerar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, para con ello lograr que con su testimonio corroboraran la denominada "verdad histórica".

Por su parte, el diputado morenista y sobreviviente de Ayotzinapa, Manuel Vázquez, aceptó que los progresos en las investigaciones que ha emprendido el actual gobierno "no son lo que se esperarían", sin embargo, aseguró que no se trata de obstáculos puestos por el titular del Poder Ejecutivo Federal, sino del Poder Judicial. Aunado a ello, sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) aún no ha destituido a los funcionarios que defienden la "verdad histórica".

En tanto que de parte de la bancada del PAN, la legisladora María Teresa Castell puso en entredicho la carencia de resultados que, a casi tres años, ha dado el gobierno de López Obrador en este sentido, enfatizando que no únicamente le ha fallado a los 43 normalistas desaparecidos, sino a todo México.

"López o es muy ingenuo al confiar en su estrategia de abrazos no balazos o de plano se burla de toda la nación sumida en la violencia”, remarcó la panista.

Asimismo, la legisladora de Movimiento Ciudadano (MC), Taygete Rodríguez arremetió contra la Cuarta Transformación acusando que actualmente el caso Iguala se encuentran en un estado de "indefensión", reprochando que no es prioridad para el obradorismo corregir los errores de sexenios pasados, sino solamente enunciar la iniciativa en discursos.