"El lavadero de manos de AMLO no lo tuvo ni Poncio Pilatos", Lilly Téllez por Lourdes Maldonado

México.- La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez García, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador responder a un cuestionario relacionado con la protección que se le debió haber brindado a la periodista Lourdes Maldonado López.

La noche del domingo 23 de enero, en Tijuana, Baja California, cuando se encontraba en su auto a las afueras de su domicilio, la periodista Lourdes Maldonado López fue asesinada a balazos por parte de un sujeto desconocido.

Haciendo uso de su cuenta oficial de Twitter, la también periodista, acusó al titular del Poder Ejecutivo Federal de "lavarse las manos" en relación al homicidio perpetuado contra Maldonado López.

"El lavadero de manos de AMLO no lo tuvo ni Poncio Pilatos", criticó la legisladora del PAN.

En este tenor, la panista planteó la comparecencia del presidente López Obrador ante los integrantes de la Cámara Alta del Congreso de la Unión a fin de que dé respuesta a una serie de preguntas vinculadas a la protección que se le debió haber proporcionado a la periodista asesinada el pasado fin de semana.

Lilly Téllez pide a AMLO responder cuestionamientos sobre la protección a la periodista Lourdes Maldonado/Fuente: Twitter @LillyTellez

"El presidente debería venir al senado a responder estas preguntas sobre el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado", señaló.

Asimismo, Lilly Téllez dio a conocer que el cuestionario integrado por un total de 22 preguntas relacionadas al salvaguardo de la seguridad e integridad de Maldonado, fue enviado por ella vía carta al presidente Andrés Manuel López Obrador y al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.

El día de ayer en su conferencia de prensa matutina, lunes 24 de enero, tras ser cuestionado sobre el asesinado de la periodista Lourdes Maldonado y lamentar el hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que no se vinculará el delito con la demanda que ganó la semana pasada y en la que se encuentra involucrada una empresa relacionada al exgobernador de Baja California, el morenista Jaime Bonilla Valdez.

“Lamentablemente la asesinan, hay que ver el móvil, si hay vinculación con la denuncia del tipo laboral y ver quiénes son los responsables (…) no se puede así en automático vincular una demanda del tipo laboral a un crimen, no es responsable adelantar ningún juicio, hay que esperar, y ver quienes estaban informados, no dejar de considerar lo político”, refirió el mandatario federal.