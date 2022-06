"El límite de mi permanencia en Morena es la dignidad”: Monreal por desplantes de la dirigencia y AMLO

Guanajuato.- El senador del partido Morena, Ricardo Monreal Ávila, dejó en claro que el límite de su permanencia en la militancia del partido guinda es su dignidad como persona, ello frente a las elecciones presidenciales de 2024.

En este sentido, el legislador de la Cámara Alta del Congreso de la Unión reclamó a la dirigencia nacional del Movimiento Regeneración Nacional el que se le excluya de la contienda interna por ser el abanderado de la fuerza política en los comicios federales próximos.

Desde el estado de Guanajuato, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) manifestó sus esperanzas de que la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Mario Delgado, enmiende lo que ha estado haciendo hasta ahora y que no lo excluyan de los eventos donde han estado presentes las "corcholatas" del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"El límite de mi permanencia en Morena, es la dignidad y si se me sigue excluyendo yo nada tengo que hacer, espero que la dirigencia del partido corrija y en el futuro no me excluya de la participación y de mi consideración de que pesar de que no se me ha señalado en el club de los señalados desde las mañaneras, aun así, decido participar", apuntó.

En este contexto, el morenista sostuvo que no ha dejado de lado la posibilidad de lanzarse como candidato independiente a la Presidencia de la República en 2024 si su partido lo sigue desairando, aunque aclaró que, primero, buscará ser el abanderado de Morena.

"La gente ha venido a escucharme, ellos saben qué tengo 25 años acompañando al presidente y que hay tres principios en Morena; no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. No traicionar al pueblo quiere decir no condicionarse a una facción o un grupo o una persona no ser ciegos e irracionales”, refirió Ricardo Monreal respecto al apoyo que recibió de parte de los guanajuatenses en su gira rumbo a la candidatura a la titularidad del Poder Ejecutivo Federal.

Te recomendamos leer:

Pese a que Ricardo Monreal ha manifestado en diversas ocasiones sus aspiraciones presidenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador apenas si ha mencionado su nombre como parte de la sucesión del proyecto de la Cuarta Transformación, al tiempo que ha demostrado su favoritismo por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el titular de Segob, Adán Augusto López.