El logro más grande y reciente de Olga Sánchez Cordero es que AMLO la siga en Instagram: Bravo Regidor

México.- Olga Sánchez Cordero presumió en su cuenta oficial de Twitter que el presidente Andrés Manuel López Obrador la comenzó a seguir en Instagram, hecho que fue tomado a burla por parte de algunos usuarios de la red.

Entre los más destacados se encuentra Carlos Bravo Regidor, quien supuso que el follow de AMLO al Insta de Sánchez Cordero, debe ser el más grande logro que ha tenido desde que dejó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Durante la mañana de este 22 de septiembre que Olga Sánchez Cordero, presumió su nuevo seguidor en Instagram, con la finalidad también de presumir su cuenta y conseguir más follows. No obstante, los usuarios de la red no lo dejaron pasar por alto.

Sánchez Cordero es actualmente una senadora de la República Mexicana, esto después de que terminara su encargo como titular de la Secretaría de Gobernación, es decir, brincó del Poder Ejecutivo (AMLO), al Poder Legislativo (el Senado).

Esa decisión causó mucha polémica, pues en primer, ella había dicho durante una conferencia Mañanera que una vez terminara su cargo en la Secretaría de Gobernación se retiraría para comenzar a disfrutar de la vida con sus nietos.

Mientras que por otro lado, los opositores y muchos críticos políticos comenzaron a llamarla "florero", pues asumían que no tuvo un papel determinante en el encargo que le ofreció el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, desde diciembre del 2018.

Estos supuestos no han sido dejados de lado por parte de los opositores, quienes hoy aprovecharon la inocente solicitud para conseguir seguidores en Instagram de Olga Sánchez Cordero, para señalar que no había tenido algún logro significativo desde que dejó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"No es por presumir, pero les cuento que el presidente @lopezobrador_ se acaba de sumar a mis seguidores en #Instagram. Y sigue a muuuy pocos. ¿Todavía no conocen mi cuenta en Instagram? Síganme aquí", tuiteó Sánchez Cordero.

Cabe señalar que Olga Sánchez no miente, pues la cuenta de Instagram de AMLO solo sigue a 18 perfiles, entre los que se encuentran múltiples secretarías, Hugo López-Gatell, Claudia Sheinbaum, Beatriz Gutiérrez Müller, Alberto Fernández, Luisa María Alcalde, Román Meyer, Tatiana Clouthier, Esteban Moctezuma, Rocío Nahle y ahora a la senadora.

"Debe ser el logro más destacable que ha conseguido desde que dejó de ser ministra de la SCJN..." tuiteó @carlosbravoreg sobre Olga Sánchez Cordero. Obteniendo casi mil reacciones en solo unas horas.