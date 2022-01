El lunes AMLO podría volver a sus actividades como presidente: Adán Augusto López

Ciudad de México.- Adán Augusto López informó que AMLO podría volver a sus actividades presenciales como presidente de México, este lunes, luego de haberse infectado de la variante de Covid-19, ómicron.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que suple a Andrés Manuel López Obrador en La Mañanera, fue cuestionado sobre el estado de salud del primer mandatario, así como de su reincorporación a las actividades propias del puesto.

En primera instancia, Adán Augusto aseguró que AMLO se encuentra bien de salud, mientras sigue recuperándose del SARS- CoV-2, aislado en Palacio Nacional, luego de que este lunes 10 de enero, el presidente diera positivo al virus por segunda ocasión en menos de un año.

Leer más: Gobernador de Durango da positivo a Covid-19

“El presidente está estable continua su recuperación, hasta ahora su estado de salud es óptimo”, destacó el secretario de Gobernación.

El funcionario del Gobierno Federal, anticipó que, gracias al avance de su recuperación, AMLO podría regresar a sus actividades este lunes o martes, dependiendo cómo evolucione la enfermedad respiratoria e su organismo.

“Espero que el presidente se recupere totalmente y el lunes o antes pudiera estar ya presencialmente en las oficinas, tampoco vamos a acelerar un proceso de salud que es normal y él continua al pendiente de todo y conduciendo al país”, agregó el exgobernador de Tabasco.

AMLO reaparece tras positivo

Por su parte, AMLO aseguró este martes que se siente “muy bien” tras dar positivo para covid-19 el lunes, según dijo en un video difundido durante su habitual rueda de prensa diaria.

“Estoy ronco, afónico (...) este mensaje es para informar cómo me encuentro y también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar con el propósito fundamental de que no nos espantemos”, afirmó en el video.

Al mandatario se le notó una voz rasposa, como ocurrió el lunes cuando se presentó con los mismos síntomas, y sin mascarilla, frente a la prensa.

Leer más: Congelan cuentas de Karime Macías, exesposa de Javier Duarte

En su intervención telemática, López Obrador se tomó la temperatura con un termómetro infrarrojo (en forma de pistola) y aseguró que solo tiene 36,1 grados, además de 96 en oxigenación en la sangre, ambos niveles considerados normales.