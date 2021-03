El manejo de la pandemia por covid-19 ha sido sumamente lamentable, dice Ricardo Bours

Sonora.- Para Ricardo Bours, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sonora, el manejo de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 por parte del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha sido lamentable, mientras que sus conferencias tratan de disfrazar verdades.

“Cuando escucho las mañaneras y escucho el cúmulo de mentiras, se me hace exorbitante, desastroso, ese tipo de mentiras, el engaño hacia la sociedad o cuando tratan de disfrazar una verdad”, dijo.

En su óptica, la actuación del gobierno federal en el manejo de la pandemia y la aplicación de las vacunas en contra de la covid-19 ha sido sumamente lamentable, porque el no haber aceptado nunca una situación real de las condiciones de la pandemia, la vigencia, la probabilidad o el riesgo de la misma e incluso de dar cifras ficticias.

“Estuvieron permanentemente diciendo mentiras referentes al impacto de la pandemia, en materia de generación de empleos y el impacto económico no pudo ampliar la visión, de tal forma que no se implementaron estrategias para paliar el impacto económico en todo el país, los estados tuvieron que irse adaptando a lo que decía el gobierno federal, a excepción de Jalisco, que fue visionario y estuvo en contra el presidente en el tema del manejo de la pandemia”, consideró.

En cuanto a si observa riesgos de un uso de la vacuna anticovid con fines electoreros, Ricardo Bours respondió en entrevista para Debate que si se publicara quiénes son los beneficiarios no habría problema con fines electoreros, pero el problema es que el presidente López Obrador goza de una gran popularidad, es un gran político que todo lo quiere atender políticamente.

“Yo he pedido algo más sencillo, que el padrón de beneficiarios de los programas sociales de gobierno federal para hacerle llegar un comunicado asegurándoles de que esos programas sociales son del gobierno federal no vienen del gobierno del estado y que lo van a seguir recibiendo, sin embargo, no son capaces de darlos y ya están los padrones”, dijo.

El empresario destacó que esto es parte de la falta de transparencia en el estado, de la vacuna, así como la falta de conocimiento, de cómo lo están haciendo, lo que ha causado y seguirá causando muertes.

“Porque no sabemos, no hay transparencia en cómo se van a hacer, quiénes son los beneficiarios, dónde están, dónde viven, para que se les avise con tiempo para que puedan llegar y si existe una cantidad limitada de vacunas y están llegando contra otras, pues que se les indique antes esa cuestión de que se inscriban, sí ya tienen el padrón de beneficiarios, ya tienen el padrón de gente mayor, si ya tienen todo eso, el personal médico que primero lo pongan por transparencia, que se les avise primero a dónde tendrán que trasladarse, si no van a ser capaces en el gobierno de ir a poner la vacuna a las comunidades rurales, a las comunidades alejadas, pues que se les avise para que se trasladen”, pidió.