El manejo del litio cruza por un proceso de incertidumbre en México

Al cumplirse 90 días de que se publicó la reforma a la Ley Minera, la autoridad debe emitir las bases para la empresa que va a manejar el litio; por lo anterior, el presidente indicó que ya se avanza en este proceso. No obstante, reconoció que todavía no se conocen las ganancias que podría tener el gobierno con el manejo del litio.

El especialista en ingeniería química refirió que el litio será muy necesario para la transición energética, pero no la única, porque hay hidrógeno y otros tipos de baterías y tecnologías que complementarán el proceso. Por lo tanto, sostuvo que si no se controla y se domina la tecnología actual de estas, tal vez no se pueda dar un paso adelante.

Lorena Caro Periodista

