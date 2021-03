El mayor éxito es contar con el cariño de la gente, asegura Marina del Pilar Ávila

Baja California.- Para un servidor público, una de las cosas más importantes es lograr tener la confianza y el cariño de los ciudadanos, pues es un éxito contar con ese apoyo, dijo en entrevista para Debate, Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata de Morena a la gubernatura de Baja California.

Si bien, dijo, ha tenido éxitos de gobierno, primeramente, en la Cámara de Diputados, cuando fue diputada federal, como en su gestión de presidenta municipal de Mexicali.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Sin duda creo que hay éxitos para los mexicalenses, para Baja California, hemos logrado que lleguen recursos a nuestra ciudad, pero yo me iría más a la parte humana, en el sentido de que creo que el mayor éxito que nosotros podemos obtener los que nos dedicamos a esto es el cariño de la gente”, respondió.

Leer más: Juncal Solano anuncia candidatura al Congreso por Morena

La candidata explicó que sabe tener el cariño de los ciudadanos, pues se lo demuestran en cada colonia que visita, incluso cuando asiste al supermercado.

“Cuando se me acercan las personas a saludarme, que me gritan en la calle ‘Marina te amo, Marina, te quiero, Marina, muchas gracias’, y que se acerquen a pedirme una foto, una selfie, que me dan un abrazo, que se acercan los niños con ese cariño que me transmiten, creo que ese es el mayor de los éxitos y la muestra de que vamos por el camino correcto”, aseguró.

“No somos perfectos”, admite Marina del Pilar

En cuanto a sus fracasos, la morenista mencionó que, sin duda, fracasos siempre hay y que los nervios pueden ser traicioneros y provocan que una persona pueda cometer algún error.

“Los nerviosismos a veces nos ganan, no somos perfectos, somos seres humanos y recuerdo por ahí en alguna entrevista, mi primera entrevista a nivel nacional, que estaba yo nerviosísima y pues ahí metimos la pata”, compartió.

Para Marina del Pilar, otro factor que puede conducir a un fracaso es el exceso de confianza en algunas personas con las que ha trabajado, ya que contó que por ese exceso de confianza en sus colaboradores, en ocasiones, no revisan su trabajo, lo que le ha enseñado a siempre estar pendiente de todo.

Leer más: UIF y SAT acabar lavado de dinero campañas empresas fantasma

“Que estás revisando temas y pues resulta que no sea auténtico o cosas así que luego dices, híjole, debí poner más atención en esta parte, pero que te ayudan a mejorar, a transitar, a aprender de los errores, que son errores humanos. Los errores que hemos cometido han sido humanos, pero jamás por dañar o afectar a otra persona”, compartió.