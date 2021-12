"El montaje está en la mente de algunos": Jesús Ramírez responde a Calderón por video de AMLO en tren del AIFA

México.- El vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, le respondió al expresidente Felipe Calderón por acusar al mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de realizar un montaje sobre el tren que llega al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

En su cuenta oficial de Twitter, Felipe Calderón había compartido el video de AMLO en su recorrido a bordo del tren del Aeropuerto Felipe Ángeles, acusando al presidente de difundir "fake news" o noticias falsas, ya que asegura que el tren "no existe" y el video fue realizado con imágenes manipuladas.

"Un buen ejemplo de 'Fake News': viajar en un tren que no existe, a base de manipular imágenes con videos pregrabados", acusó el panista.

En respuesta, Jesús Ramírez le respondió a Calderón que "el montaje está en la mente de algunos, nada más", rechazando la versión del expresidente.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, el vocero de Presidencia aseguró que el video compartido por AMLO se realizó a bordo de un vagón destinado a la supervisión, criticando a quienes "desinforman" al no verificar la información.

"Vimos el ridículo de quienes pretenden ser informadores y que desinforma porque no se cercioran ni verifican la información", dijo Ramírez Cuevas en alusión a Felipe Calderón.

Calderón acusó que el video de AMLO en el tren del AIFA fue un "montaje". Imagen: Captura de Twitter

Añadió que lo visto en el video del mandatario fue el viaje por la vía terrestre del tren de carga, y se utilizó un vagón de supervisión "para hacer el recorrido desde las afueras del aeropuerto hacia el interior, para ver cómo van los trabajos".

"El que quiere encontrar algo lo va a encontrar", dijo refiriéndose a las fallas que se observan en el video y que fueron criticadas por la oposición, como los destellos en las ventanas del tren y la pantalla en blanco que se aprecian en algunos momentos de la grabación.

En su crítica, Calderón incluso dijo que el video de AMLO merecía aparecer en la sección "Quién es quién en las mentiras", presentada cada miércoles en la Mañanera por Ana García Vilchis, de quien dijo que "no sabe leer".

"Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que 'no es falso pero se exagera'", escribió el expresidente.

Además de Ramírez Cuevas, diversos usuarios de la red social respondieron al panita asegurando que el video no era una simulación, pues otros funcionarios, como Claudia Sheinbaum y Alfredo del Mazo, compartieron imágenes del tren que conecta a Buenavista con el Aeropuerto Felipe Ángeles.