El morenista Víctor Manuel Castro recuerda ser un sobreviviente del covid-19

Baja California Sur.- La pandemia por covid-19 pegó en todos los sectores de los países. En México, políticos también han vivido en carne propia la infección por el virus SARS-CoV-2, tal es el caso del candidato de Morena a la gubernatura de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, quien acepta que hay personas sin escrúpulos que han buscado sacarle provecho a esta situación, pero aprueba el trabajo que ha realizado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo soy sobreviviente del covid, me dio duro, estuve hospitalizado, nos dio simultáneamente a mi esposa y a mí, solos, ella se quedó en casa y yo fui al Issste y estuve 10 días prácticamente ahí. Fue un proceso muy difícil, fortaleció mi convicción de que la pandemia nos ha sacado lo bueno, pero también, gente que ha querido aprovecharla de mala manera, haciendo negocio, buscando encarecer los medicamentos, una serie de formas que no debieron permanecer en ningún sistema político social”, aseguró Víctor Manuel Castro Cosío.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Aprovechan la pandemia para ‘golpear’ al Gobierno

Para el candidato, la epidemia también fue aprovechada políticamente para “pegarle al Gobierno”. Sin embargo, destacó que lo más extraordinario que ha enseñado esta situación de salud pública que vivimos fue ver la entrega de médicos, enfermeras, de los que limpian, de los trabajadores del servicio público, las policías, el Ejército, en general de mucha gente que ha tenido que andar en la calle arriesgando su vida, dijo.

Leer más: Rusia no revelará que vacuna usará Vladímir Putin

“Nos ha enseñado esa parte de solidaridad y de entrega del pueblo de México, me parece que es una enseñanza extraordinaria, también la ciencia, la pandemia la obligó a avanzar, creo que rompieron récord los científicos para encontrar en menos de un año una vacuna”.

La vacunación, un esfuerzo que hay que reconocer

Respecto del manejo de esta pandemia por parte del Gobierno federal, en especial con la aplicación y la distribución de la vacuna, indicó que con los recursos con los que ha contado México y haber invertido 32 mil millones de pesos para poder hacer esos convenios que hizo con las farmacéuticas de diferentes países, es algo de reconocerse.

Sobre la distribución, dijo que espera que se mejore, que se vaya perfeccionando y se aplique lo más rápido posible, pues de esa manera ayudará a que, en un par de meses, en esta noche negra se empiece a ver la luz en el túnel.

“La población está más cerca de que sanemos y cuando menos tengamos menos probabilidades de enfermar, eso es lo más importante. Yo no tengo detalles, aquí en mi estado hubo algunas críticas de que se le aplicó a tal equipo que no debía habérsele aplicado y así, pero no fue trascendente, se aplicó y se superó bien, acaban de llegar otras dosis que ayer mismo se distribuyeron, hubo un municipio aquí que es intermedio, es el municipio de Loreto, de los menos poblados, pero en donde queda a la mitad de Baja California Sur”, contó.

No hay riesgo de un uso electorero en la vacuna

Respecto de si ve riesgos de uso de la vacuna contra la covid-19 con fines electoreros, Castro Cosío respondió que no, pues supone que antes de las elecciones de este 2021, la mayoría de la población estará vacunada, además de que fue una situación totalmente anormal, no planeada con base al calendario de las elecciones en México.

“La pandemia no creo que haya visto el calendario electoral, nadie, ni los científicos al sacar la vacuna ahora en este periodo, ni modo de esperarnos a que pasaran las elecciones, sería verdaderamente criminal eso, pero sí hay gente que le quiere dar ese sesgo, imagínate, pensar cuándo va a llegar una pandemia de esta naturaleza y que coincida con una de las elecciones más complicadas en la historia de este país, pues verdaderamente los chinos, donde empezó, no creo hayan pensado en las elecciones en México”, dijo.

Leer más: Por qué los hombres padecen cuadros más graves de Covid-19

Por ello, destacó que es extraño que haya personas que quieran darle ese sesgo. Indicó que, en este momento, lo más importante, por encima de las elecciones y de los partidos, es la salud del pueblo de México.

“Lo más importante ahorita es que todas y todos los que vivimos en esta patria nuestra seamos capaces de hermanarnos y decir aquí vamos juntos, que no haya esas mezquindades como para andarle buscando mangas al chaleco”, pidió.