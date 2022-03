El nuevo ideólogo del conservadurismo es Chumel Torres: AMLO

Ciudad de México.- AMLO aseguró que la nueva cara del conservadurismo en México es el youtuber Chumel Torres, ante las declaraciones que el presentador ha hecho en contra del mandatario federal.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo apenas conocer al presentador Chumel Torres, anticipando que estará más pendiente del contenido del youtuber, quien tiene un programa donde aborda temas de política.

Asimismo, AMLO indicó que, como los actores antiguos ya no funcionaban, el conservadurismo estaba apostando por Chumel Torres para ser su nuevo representante.

“No lo conozco, pero ahora me voy a fijar más en él, no vaya a pensar que lo voy a perseguir, pero quiero verlo más porque no sabía yo de él, pero ya el ideólogo del conservadurismo como ya no les ayuda brozo ni nadie, ya es Chumel, ya no funciona Reforma”, mencionó el mandatario federal en su conferencia matutina.

Chumel Torres ha destacado durante los últimos tiempos por las diferentes críticas que ha hecho al gobierno de AMLO, y la polémica que estas han causado en redes sociales.

Chumel vs AMLO

Una de las últimas fue que en días pasados, Andrés Manuel exhibió una publicación de Twitter de Chumel Torres, donde el youtuber ironizaba sobre llamar comandante a Felipe Calderón, teniendo como contexto el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

En la fotografía, el presentador Chumel Torres indicaba que estaba esperando la “orden” del exmandatario, quien se encuentra rodeado de un séquito del ejército.

Chumel Torres destacó que su publicación era sólo un chiste, dándole más relevancia a una sátira que al fusilamiento de 17 personas en Michoacán el pasado domingo 27 de febrero, tema que también fue abordado por Andrés Manuel en la conferencia, pero no profundizado.

“Fusilan 17 personas a plena luz del día ¿y de qué habló el presidente? De un tuit sarcástico de un comediante”, escribió Chumel Torres.

En otra publicación, el youtuber destacó su mención en la conferencia matutina como el día que hizo reír al presidente, luego de que este mostrara su tuit sobre Felipe Calderón en vivo.