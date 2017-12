El objetivo de "El Bronco", ¿bajar votos a AMLO?

México.- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, afirmó que su proyecto de buscar la presidencia de la República no es para quitarle votos a Andrés Manuel López Obrador, como han señalado algunos de sus críticos, pues expresó, “yo le voy a bajar votos a todos, o ellos me van a bajar votos a mí, nadie es dueño de los votos de nadie”

Agregó que hasta ahora, según la gente que le ha dado su firma de apoyo, son mayoritariamente jóvenes que no votaban por nadie y eso le da una posibilidad de ganar.

Andres Manuel López Obrador.

Rechazó que haya descontento hacia su gobierno en la entidad por el hecho de que ha obtenido más firmas en el Estado de México que en el estado. Comentó que se trata de una estrategia, porque también obtendrá alto número de firmas en otros estados, una vez que a finales de diciembre pida licencia y se dedique de lleno a buscar el respaldo ciudadano.

“Hasta el momento no he trabajado intensamente, porque ustedes me van a poner una chinga, van a decir que ando en campaña y utilizando recursos públicos en lugar de gobernar”, expresó.

Reconoció que sí se ha topado con gente que se niega a darle el apoyo, y aseguran que lo respaldaron para ser gobernador. Sin embargo, afirmó, "no es cierto, porque los conozco, todos los que dicen que votaron por mí y están inconformes, es mentira, estuvieran defendiendo mis posturas, aunque obvio, tiene que haber algunas excepciones por desgaste en el gobierno".

Jaime Rodríguez

Recalcó, según publicó El Universal, que muchas firmas son de priístas enojados, otros aseguran que habían apoyado a Margarita, pero ahora prefieren apoyarlo. En este momento, dijo, ya duplicó las firmas de la expanista, “y la voy a triplicar, y sin salir del estado, déjenme que salga y me van a conocer en campaña, voy a ser muy intenso y voy a hacer una campaña muy atractiva”.

"El Bronco" expresó que en el Estado de México está sucediendo un fenómeno, porque sin ir y sin conocer a la gente que está apoyándolo lleva más firmas que en Nuevo León, “porque hay un desencanto de la gente hacia el sistema, hacia el presidente Enrique Peña Nieto y hacia el gobernador en turno”.

Además, dijo, “a lo mejor son los que apoyaron a Morena, y dicen pues es mejor por El Bronco que por Andrés Manuel”. Comentó que espera llegar a 300 mil firmas en el Estado de México, y a otras tantas en la Ciudad de México,.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: El Universal

Minimizó que en las encuestas le den tres o cuatro puntos de preferencia electoral, y comentó que en Nuevo León “me daban uno” por ciento, y “terminé con 52 (48 por ciento)”.

Cuestionado si cree que esta vez será lo mismo en todo el país, señaló que en todas las partes la gente llora, le duele la panza, “es la misma gente, piensan igual, sienten igual”. Depende de una campaña, a lo mejor no logro ni los cuatro puntos, también puede ser que no pegue la posibilidad de la campaña y entonces puedo echar reversa, o hacer alianza, esos no lo han pensado ustedes.

- Pero usted había dicho que no haría alianza con nadie…

- "Pues con el pueblo de Nuevo León", concluyó el mandatario estatal.

