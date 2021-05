El ocho por ciento de los candidatos en México son indígenas

México.- El próximo 6 de junio, se renovarán los 500 escaños de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo tanto, es necesario hacer un escrutinio de las candidaturas.

Tal como se señaló la semana pasada, existe una baja representación de la comunidad LGBT+ y, en el caso de las candidaturas indígenas, se repite este escenario; solo el 8 por ciento de los 6 mil 298 aspirantes manifiesta ser indígena.

Sobre esto y los mecanismos de inclusión aplicados por el Instituto Nacional Electoral (INE), opina Fátima Gamboa, activista de los derechos de las comunidades indígenas.

Población indígena, candidatos y partidos

Alma Rosa Espíndola Galicia, directora general adjunta del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), afirmó en 2019 que en nuestro país, 25 millones de personas se reconocen como indígenas, lo cual significaría casi el 20 por ciento de la población del país. En cuanto a hablantes de alguna lengua indígena, el último Censo de Población y Vivienda del Inegi contabilizó a 7 millones 364 mil 645 personas, es decir, el 6 por ciento de los mexicanos habla alguna lengua indígena.

Con el propósito de incluir a las comunidades indígenas en el próximo proceso electoral, el INE aplicó la acción afirmativa y el Cuestionario de Identidades, este último demostró que el 8 por ciento, es decir, 504 de los 6 mil 298 aspirantes a diputaciones federales se identificaron como indígenas.

En el desglose de participante por partido, Movimiento Ciudadano encabeza la lista, con 85; le sigue Partido Encuentro Solidario, con 73; después se encuentra Fuerza por México, con 56; continuando Redes Sociales Progresistas, con 51; posteriormente, el Partido Verde Ecologista de México cuenta con 38; la coalición Va por México (PRI, PAN, PRD), 36; el PRD, por su cuenta, 32; Morena, 29; la coalición Juntos Haremos Historia (PT, PVEM, Morena) también 29; el Partido del Trabajo, 27; PRI y PAN, con 24 cada uno, y ningún candidato independiente se identifica como indígena.

Crítica al mecanismo de inclusión del INE

En entrevista con EL DEBATE, Fátima Gamboa, activista de los derechos indígenas y de la comunidad LGBT+, expresó que estos mecanismos tienen carencias. “Es problemático que desde el mismo INE se soliciten ciertos documentos como requisitos a las personas para acreditar su calidad indígena”. Detalló que dicho requisito es contrario con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Convención sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

“Desde la autoadscripción, la identidad indígena no se cuestiona. Solicitar documentos me parece problemático, es limitado y excluyente con las personas indígenas que tienen múltiples contextos y que no necesariamente viven o han vivido en una comunidad y se les dificulta cumplir con tal requisito”. También expresó que dichas trabas en el registro de un candidato indígena puede reforzar estereotipos. Así como cataloga como un problema la comprobación de identidad, explicó que aun así ocurren casos de usurpación de identidad indígena: “Me parece muy cuestionable que se estén aceptando candidaturas que no cumplen con este objetivo y que se están representando a sí mismas, pues carecen de legitimidad y de validación de las propias comunidades y pueblos indígenas. Es muy importante no perderlo de vista”.

Sobre las circunscripciones indígenas, mencionó: “según nuestra misma Constitución Política, el objetivo de estas circunscripciones no debería ser que un cuerpo o una persona en su carácter de indígena ocupe estos cargos, sino que haya una representatividad colectiva indígena, es decir, no basta la identidad de una persona, sino que el derecho que se debería proteger es un derecho colectivo.

Es por eso que la autoadscripción indígena no se puede poner en duda. El Estado no puede cuestionar la identidad de las personas indígenas”.

Medida del INE

Acción afirmativa

El 15 de enero de 2021, estableció la medida afirmativa para la participación de grupos vulnerables: “El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) modificó los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los partidos políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el proceso electoral federal 2020-2021, con el objetivo de promover la participación de grupos históricamente discriminados”.