El partido busca unidad: analistas sobre expulsión de Quirino Ordaz del PRI

Sinaloa.- Luego del efecto mediático y político del nombramiento de Quirino Ordaz Coppel como embajador de México en España, era de esperarse que su partido, el PRI, lo expulsara, lo anterior, de acuerdo con analistas políticos y columnistas entrevistados por Debate. Los estatutos del partido, la unidad interna y el mensaje de fortaleza política para el gobierno de AMLO, fueron las principales características que destacaron los analistas en esta decisión.

Líder nacional

Roberto Soltero, analista político, dijo que Alejandro Moreno, presidente del PRI, busca consolidar la unidad interna del partido y de acuerdo a los estatutos, quien acepte un cargo dentro de un gobierno que no sea emanado del PRI, automáticamente está en la sala de la expulsión.

En este sentido, el analista opinó que Alejandro Moreno, encontró en Quirino, quizá, la persona en la que él afianza su posición dentro del Comité Ejecutivo Nacional, y manda un mensaje a la Presidencia de la República, de que en el PRI no tolerarán el intento de dividir que pretende hacer el gobierno de Morena.

Por su parte, Osvaldo Villaseñor dijo que el exgobernador adelantó que comenzará un proceso de defensa de su militancia priista, así como de sus garantías y derechos partidarios ante el Tribunal Electoral y ellos habrán de determinar si la decisión que se tomó al interior del PRI fue la correcta y efectivamente se ratifique la suspensión de sus derechos, o bien, que se cometió una violación y se pida al partido restablecerle los derechos partidarios que le fueron suspendidos con la expulsión.

Asimismo, resaltó que vale la pena observar el manejo que se le dé al proceso de los exgobernadores de Sonora y de Campeche, quienes se encuentran en la misma posición que Quirino Ordaz Coppel, pero que todavía no cumplen los tiempos para ver si se iniciará un proceso similar.

¿Un error?

Sin embargo, para el columnista de Debate, Héctor Ponce, esta expulsión es un desacierto, porque no es una consulta que hayan hecho los priistas, más bien parece un asunto personal del dirigente nacional, Alejandro Moreno, como una vendetta política, dijo, y al final expulsar a quienes han recibido cargos en el actual gobierno, que son varios, entre ellos los exgobernadores de Sonora y Campeche, que deben pasar por este mismo proceso.

“Es un error, porque no están preguntando a la militancia, no preguntan si en verdad es algo que tengan que hacer, es más que nada una decisión personal del dirigente nacional, que al final lo único que hace es restarle a un PRI que va a la baja y que está siendo avasallado por Morena y en lugar de que el dirigente nacional busque unidad, está dividiendo y expulsando a políticos que evidentemente son los que tienen los grupos políticos del priismo local”, agregó.

Consideró que los altos dirigentes del PRI nacional están corriendo a líderes de su partido en los estados y eso al final, dijo, le va a mermar resultados al partido para el proceso del 2024.

La columnista de Debate, Nora Alicia Arellano, mencionó que la expulsión de Quirino Ordaz, del PRI, no debió ser una decisión fácil, pero se está apegando al estatuto del partido, consideró que son momentos de definiciones y es normal que quien elija pierda algo.

“Nadie hubiéramos querido que el partido en Sinaloa pasara por esta situación, no es fácil, sin embargo, creo que quienes militamos en cualquier partido político es respetar la organización que está marcada en nuestros documentos básicos, en este caso en los estatutos del partido”.

Carrera política

Jaime Gonzales, analista político, coincidió al señalar, que bien a bien, no se recuerda a un Quirino Ordaz priista. Sin embargo, debido a los mismos estatutos del partido, sí fungió como el primer priista en Sinaloa por tener el cargo más elevado con ese partido que lo llevó al poder.

Jaime Gonzales consideró a su vez que el PRI está aplicando sus estatutos, pero dijo que valdría la pena preguntarle a quienes dirigen al PRI, si van a aplicar estos estatutos realmente en todos los casos. “Se sabe de quienes han traicionado y se han ido a hacer candidatos a otros partidos y luego vuelven como si nada al PRI”, lanzó.

Para el analista político, durante su gobierno, Quirino Ordaz no trabajó de la mano del PRI, sino que creó una nueva generación de priistas, mucha gente que nunca se le vio y él los hizo servidores públicos, los metió al consejo político del PRI y los hizo actualmente diputados y regidores.

“¿Le va a afectar o no como priista a Quirino Ordaz? No, porque no lo he conocido de priista, de hecho él al aceptar un cargo en una administración diferente, significa que es fiel a los ideales del partido que está en el poder”, sostuvo.

En ese sentido, opinó que seguramente Quirino va a hacer carrera política en Morena y posiblemente para las elecciones del 2024, lo pongan como candidato a Sinaloa como senador, diputado federal o presidente municipal.