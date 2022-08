El peor enemigo de un morenista es otro morenista: Loret de Mola sobre García Harfuch y Ayotzinapa

Sin embargo, su posición en el gobierno de la morenista no ha impedido que la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, lo haya implicado en el caso Ayotzinapa, pues cuando ocurrieron los hechos en Iguala él era comisionado de la extinta Policía Federal en Guerrero .

Junto al payaso Brozo, el periodista resaltó que García Harfuch no es cualquier persona, sino un "personaje encumbrado" en la 4T y una figura clave en el gobierno de Sheinbaum.

" No hay peor enemigo de un morenista… que otro morenista . Ahora desde la Fiscalía acusan al secretario estrella de Claudia Sheinbaum", señaló Loret de Mola al compartir el capítulo de su programa en su cuenta de Twitter.

México.- El periodista Carlos Loret de Mola señaló que "no hay peor enemigo de un morenista que otro morenista" , luego de que Omar García Harfuch , secretario de Seguridad de Claudia Sheinbaum , fue implicado en el caso Ayotzinapa por la Fiscalía General de la República (FGR).

Raúl Durán Periodista

