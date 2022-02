El periodismo es el mayor enemigo de AMLO: Loret de Mola

"A AMLO solo le queda una convicción: él mismo, su imagen y su obsesión con pasar a la historia. No sorprende que su gobierno, que no tiene otras convicciones ni resultados, viva de la propaganda. Y que vea como su enemigo número uno al periodismo y a quienes lo ejercemos ", aseveró el periodista.

A manera de conclusión, Loret de Mola opinó que ante el derrumbe de las convicciones de AMLO, no sorprende que su gobierno considere a los periodistas como el "enemigo número uno".

" Su objetivo es que los periodistas ya no hagamos nuestro trabajo , y que nos comportemos como una corte contratada de aplaudidores y justificadores", comentó.

Loret criticó que la respuesta del presidente ante los presuntos casos de corrupción que involucran a sus colaboradores y familiares siempre ha sido "justificarlos y cubrirlos de impunidad", e incluso ha pedido a la oposición no usar los asesinatos de periodistas como pretexto para atacar a su gobierno.

En su columna de opinión publicada en The Washington Post este 7 de febrero de 2022, Loret de Mola recordó que la respuesta de AMLO al reportaje de Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) fue acusarlo de "corrupto, golpeador, mercenario y sin principios".

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.