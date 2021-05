El poder judicial estaba echado a perder cuando llegamos: AMLO

México.- Tras la reunión que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo con Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ejecutivo señaló que al llegar al poder confirmó que el Poder Judicial estaba echado a perder por la corrupción.

Fue este 06 de mayo cuando Zaldívar y AMLO se reunieron en Palacio Nacional, con el fin de tratar temas relacionados con el caso Ayotzinapa, Guardería ABC y la necesidad de limpiar de corrupción a los tres poderes que conforman el estado mexicano -Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo-.

"Hablamos de la necesidad de limpiar de corrupción al gobierno a los tres poderes, claro respetando la independencia de cada poder", explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al ser cuestionado si trataron la ampliación de la presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, AMLO señaló que no, pues públicamente había dado a conocer su postura sobre el tema, la cual es, que está a favor, ya que confía en que Zaldívar lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial que ayudará a limpiar de corrupción.

"Porque es mucha la corrupción que hay en jueces, magistrados, en ministros. El Poder Judicial quedó completamente echado a perder, descompuesto con predominio de la corrupción como el Poder Ejecutivo, como el Poder Legislativo", narró el presidente Andrés Manuel López Obrador a modo de reproche.

Incluso recordó algunos ejemplos de actos de corrupción en cada uno, señalando que en el Poder Legislativo se dio el caso de sobornos para aprobar la reforma eléctrica durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Mientras que en el Poder Ejecutivo, Genaro García Luna, ex secretario de seguridad del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, se encontraba detenido en Estados Unidos por vinculos con el narcotráfico.

En tercer lugar, el caso del Poder Judicial que recordó fue la reciente renuncia de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien se encuentra acusado por supuesto enriquecimiento ilícito.

"Los que están, con todo respeto, pues pertenecen al antiguo régimen de la corrupción", afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su reproche al Poder Judicial.

Finalmente afirmó que Arturo Zaldívar en un hombre íntegro y confía en su liderazgo al frente del Poder Judicial, el cual no se encuentra del todo echado a perder, pues reconoció también que hay jueces que no son corruptos, no obstante, se tratan de excepciones.