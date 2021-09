El populista en un oportunista, una exageración: Vargas Llosa asegura que AMLO es un “populista cómico”

México.- El escritor Mario Vargas Llosa, aseguró que Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México es un “populista cómico”, debido a la forma como ha realizado su campaña propagandística desde los temas que aborda en su conferencia matutina diaria.

El premio Nobel de Literatura, Vargas Llosa, destacó las recientes declaraciones de AMLO respecto a la Conquista de España, y como la nación europea debe pedir disculpas por el suceso de hace más de 500 años.

“Ha demostrado que es un populista, no me diga que no es cómico, absurdo. A estas alturas pedirle a España que pague los costos de lo que fue la Conquista de México, es algo completamente disparatado, no tiene ni pies ni cabeza", mencionó Llosa Vergas en entrevista con Carlos Loret de Mola.

En este sentido, Vargas Llosa aseguró que el populismo está lejos de ser algo relacionado con el pueblo, pues sólo es una exageración por parte de quien busca asumirse como tal.

“El populismo no tiene nada que ver con el pueblo, el populista es una exageración, es un hombre que exagera, que de alguna manera utiliza imágenes que son fácilmente adulterables”, mencionó.

“Es un oportunista, básicamente el populista”, agregó el escritor.

Representan imágenes que son manipulables y no presentan lo que es en la realidad. Asimismo aseguró que es un hombre que utiliza frases fácilmente alterables, es un oportunista”.

Va por reelección

En la misma entrevista con Carlos Loret de Mola, el escritor peruano, revivió el tema de la reelección de AMLO, asegurando que el mandatario buscara hacerlo en el año 2024.

“Yo creo que se quiere reelegir como todos los presidentes, prácticamente todos los presidentes quisieran ser reyes. López Obrador se quiere reelegir sin ninguna duda, yo espero que los mexicanos no se lo permitan”, expresó.

Vargas Llosa hizo un llamado a los mexicanos, indicando que ellos son los únicos que pueden evitar que esto suceda.