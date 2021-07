El presidente AMLO ve recuperación en salud y economía de México

México.- A tres años de su triunfo, el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió un informe de Gobierno en Palacio Nacional, donde señaló que existen señales que indican que México está en una franca recuperación de la crisis económica y sanitaria ante la pandemia de Covid-19.

Aseguró que de abril a junio de este año se redujeron el número de contagios y fallecimientos por la enfermedad. Agradeció el trabajo de los mexicanos que se han cuidado durante la pandemia, así como el de médicos, enfermeros y trabajadores de la salud.

Comentó que se levantó con oportunidad el sistema de salud pública, que “estaba en ruinas”, dijo. De acuerdo con el presidente, en 15 meses, el presupuesto de salud se incrementó en 70 mil millones de pesos, mientras que se contrató y capacitó a más de 70 mil trabajadores de la salud para enfrentar este contexto.

A pesar de ello, recientemente padres de niños con cáncer se manifestaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México demandando solución por parte del Gobierno, federal pues denuncian desabasto en medicamentos, ante ello, López Obrador había aceptado que ya habían conseguido 21 de los 25 medicamentos oncológicos que se requieren.

En presencia de miembros de su gabinete en el Patio de Honor de Palacio Nacional, AMLO expresó que, de acuerdo con una encuesta telefónica que aplicó su Gobierno, los mexicanos encuestados le otorgaron un 6.7 de calificación a su gestión, mientras que un 38.4 por ciento de encuestados señaló que esperan que la situación económica sea mejor el próximo año.

En su informe subrayó que se avanza en la normalización de las actividades productivas, educativas y sociales así como con el Programa Nacional de Vacunación. Dio a conocer que existen actualmente 19 estados con semáforo verde, 8 en amarillo, 5 naranja y ninguno en rojo.

Economía y pobreza

Otro de los puntos destacados por Andrés Manuel López Obrador fue que del millón 395 mil de empleos que se perdieron con la llegada de la pandemia de la covid, se han recuperado 957 mil 248, por lo que faltan 438 mil 156 por recuperar.

Con dos años y medio de Gobierno, el titular del Ejecutivo federal confió en que estos empleos se recuperen en los próximos tres meses.

Ayer El Universal informó que, debido a la falta de un mecanismo de protección social, como un seguro de desempleo o políticas universales de compensación, la crisis económica y la emergencia sanitaria profundizaron la pobreza en el país, lo que provocó que cayeran en esa condición más personas de lo previsto.

En mayo de 2020, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) advirtió que sin políticas públicas que atiendan a la población con ingreso medio, la cantidad de personas en situación de pobreza por ingreso podía aumentar hasta 9.8 millones, producto de la pandemia de la covid.

En su informe, el presidente de México agradeció el apoyo enviado de los mexicanos radicados en Estados Unidos.

“Gracias a las remesas y a los apoyos de los programas de bienestar que llegan y se aplican de abajo hacia arriba, de los más pobres hacia la cúpula de la pirámide poblacional, se ha podido evitar la falta de alimentos y otros bienes de primera necesidad”.

Señaló que desde que llegó a la Presidencia de la República a la fecha, el índice de la Bolsa de Valores ha crecido en 20 por ciento, la inflación se mantiene estable, y la tasa de interés que fija el Banco de México (Banxico) se ha reducido en 3.75 por ciento.

“Las reservas del Banco de México a finales de la Administración pasada, el 30 de noviembre de 2018, eran de 173 mil 775 millones de dólares; el día de hoy son de 192 mil 886 millones de dólares, casi 20 mil millones de dólares más, han aumentado el 11 por ciento”, agregó.

Aseguró que en el campo se está produciendo sin limitaciones; puesto que el año pasado la producción agropecuaria aumentó 2 por ciento, y lo ha hecho otro tanto en lo que va de este año; dijo que además el sector industrial está en franca recuperación y lo mismo el comercio, el turismo, los restaurantes, la aviación y otros servicios.

Seguridad

En su informe por tres años del triunfo electoral dijo que hay gobernabilidad en el país y que “no ha habido asaltos a comercios ni actos de vandalismo o desesperación por hambre o desatención a las necesidades básicas de la gente”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó otras acciones en materia de seguridad en su Gobierno “aun con la complejidad del problema que heredamos”.

Refirió que “ha ido bajando la incidencia delictiva” pues en el tiempo que lleva al frente del Gobierno han bajado los homicidios en 2 por ciento; el robo de vehículo en 40 por ciento; el secuestro en 41 por ciento y el robo a casa habitación en 26 por ciento.

López Obrador aceptó aumentos del 14 por ciento en feminicidio, del 9 por ciento en robo de transporte público individual y en 26 por ciento en extorsión. Además, el presidente agradeció al gabinete de seguridad.

Sobre el crimen organizado, señaló que al entrar a la Presidencia ya estaban integrados los grupos delictivos “que ya estamos enfrentando”, como el Cártel Jalisco, del Pacífico y el Guanajuato.

“No creo que se hayan creado nuevos grupos en estos dos años y medio”, expresó y añadió que no les han declarado la guerra porque “la violencia no se puede enfrentar con la violencia” y se emplean otros métodos como la atención a los jóvenes y desposeídos “para que no tengan necesidad de tomar el camino de las conductas antisociales”. Destacó que parte de esta estrategia han sido los programas sociales.

Oposición

Respecto al informe de Gobierno, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, criticó en redes sociales la encuesta “a modo” que López Obrador dio a conocer para tratar de hacer creer que sus políticas y programas de Gobierno han sido exitosos.

El líder de Movimiento Ciudadano en la Cámara alta afirmó que con este nuevo informe, el presidente López Obrador confirma que está completamente desconectado de la realidad.

“Como en los tiempos del viejo régimen que tanto critica, su informe estuvo lleno de autoelogios, sin asomo de autocrítica y, por lo tanto, cancelando cualquier posibilidad de enderezar el rumbo de México”, escribió.

En un mensaje a través de las redes sociales también los legisladores panistas consideraron que hay temas prioritarios que el jefe del Ejecutivo federal debe atender y no minimizar, sobre todo cuando existe un desabasto de medicamentos para las niñas y los niños con cáncer y que la pandemia por covid-19 no ha terminado.

“Presidente @lopezobrador_: A los mexicanos no nos interesa el festejo de su tercer aniversario. Resuelva el desabasto de medicamentos que ese su trabajo y para eso le pagamos todos los mexicanos”: publicó la bancada de senadores panistas en su cuenta oficial de Twitter.

Con información de El Universal, Debate y cuentas oficiales en Twitter.