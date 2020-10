El presidente Andrés Manuel López Obrador debe responder por posible corrupción actual

México.- La historia se repite. Una vez más, un funcionario federal renuncia durante la gestión de AMLO. Jaime Cárdenas García, constitucionalista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dejó la titularidad del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), no sin antes señalar en su carta de dimisión que dicha dependencia, a la que había llegado hace apenas tres meses, enfrenta graves retos e incluso denuncias administrativas y penales.

Destacó entre los motivos que fueron detectadas deudas con proveedores, falta de dinero para pagar liquidaciones a extrabajadores de Ferronales y Luz y Fuerza, una deuda de 376 millones de pesos a la cadena de tiendas Waldo’s y fue descubierto que joyas aseguradas a delincuentes, que esperaban llegar a una subasta, fueron mutiladas.

Sin embargo, para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los anteriores señalamientos se reducen a un asunto politiquero. Además, destacó debilidad por parte de su excolaborador, al señalar que «no le quiso entrar» a la lucha contra la corrupción.

En entrevista para DEBATE, expertos en temas de gobernanza, políticas públicas y anticorrupción destacaron que es necesario evitar al máximo la corrupción en las instituciones encargadas de combatir o prevenir fases de la corrupción, como el caso del Indep, que incauta bienes de procedencia ilícita.

Además, consideraron preocupante las denuncias de continuación o de nuevas prácticas de corrupción que acumula el Gobierno federal y las respuestas que Andrés Manuel López Obrador emite al respecto.

Respuestas del Gobierno

Marco Martínez, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey e investigador en la organización México Evalúa, opinó en entrevista para DEBATE que son muy preocupantes las afirmaciones de Jaime Cárdenas, exdirector del Indep, pero también la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador a esos señalamientos. Agregó que se estaría evidenciando el poco compromiso que tiene el presidente para realmente utilizar la ley de forma que sea un instrumento en el combate a la corrupción, más allá de los discursos.

El experto en temas de anticorrupción enfatizó que preocupa además que esta no sea la primera acusación en ese sentido, más bien se suma a las de otra lista de exfuncionarios que han hecho denuncias de continuación o de nuevas prácticas de corrupción, ya no del pasado, sino del presente, de la Administración federal. Entre ellos, Víctor Manuel Toledo, exsecretario de Medio Ambiente; Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda; y Germán Martínez, extitular del Seguro Social.

Marco Martínez agregó que, en respuesta, el presidente descalifica dichos señalamiento en lugar de lograr hacer instrucción para que su Secretaría de la Función Pública, en términos administrativos, realice investigaciones o auditorías que permitan ver si las acusaciones que generaron faltas administrativas graves proceden a denuncias penales, para ver que la Fiscalía General las investigue.

«El presidente dice que es politización, y con sus dichos se retrata además que para él le tiene sin cuidado el profesionalizar las instancias del Estado mexicano. Si no tienes un servicio público profesional de carrera, difícilmente vas a lograr tener mejores resultados y aplicación de la ley para reducir los márgenes de corrupción», opinó.

Cabe destacar que Jaime Cárdenas García, que ha sido colaborador de AMLO desde hace muchos años, cuando fue su abogado y asesor jurídico en aspectos electorales, detalló además en su carta de renuncia que el reparto del dinero del Indep se manejó en 2 mil millones de pesos para premios de la rifa del 15 de septiembre: 250 millones a la Segob para premios al personal médico, 179.8 millones al Insabi para «construcción de unidades médicas», 145 millones a la SCT para construir la carretera Agua Prieta-Babispe; y 113 millones para otras carreteras, a partir de enero del 2021.

No obstante, aclara que está pendiente de «conciliar la transferencia» de los 2 mil millones de pesos que Alejandro Gertz, titular de la Fiscalía General de la República, entregó al Gobierno en febrero pasado, como recuperación de un presunto fraude al Infonavit.

Al respecto, Marco Martínez hizo hincapié en que no solamente el caso Infonavit no ha terminado de ser aclarado, sino que ese dinero es un recurso que, en dado caso, no se le tiene que dar al gabinete social, sino que es dinero producto de una querella con el Infonavit, y pertenece al patrimonio de los trabajadores que administran el Infonavit.

Proteger a las instituciones

A su vez, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en políticas públicas comparadas y coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia en la Universidad de las Américas Puebla, destacó en entrevista para DEBATE que, a través de los años, en México han sido generados mecanismos perversos de impunidad política.

Destacó que se debe decir con todas sus palabras que durante las anteriores Administraciones hubo una falta de interés por investigar los actos rampantes de corrupción, hasta que no fueron denunciados por grandes investigaciones periodísticas independientes: «Una cuestión es el pacto de impunidad; dos, falta de capacidades y el total desinterés de hacer estas investigaciones, y lamentablemente durante este Gobierno estamos viendo una falta de interés de castigar los actos de corrupción vinculados con funcionarios públicos, vinculados con este Gobierno, entonces se tienen que tomar acciones decisivas para combatir la corrupción de antaño y la presente; si no, este país no va a avanzar en muchos ámbitos», destacó.

A su vez, el experto en relaciones internacionales mencionó que en los países con altos niveles de delincuencia organizada es muy importante que existan instituciones como el Indep que incauten propiedades, vehículos, joyas, entre otras, puesto que es una manera en la que el Estado puede recuperar una pequeña parte de lo robado por la delincuencia organizada o por la corrupción política.

En este sentido, destacó que deben ser cuidadas estas instituciones de situaciones como las denunciadas esta semana, porque va de por medio la credibilidad del Gobierno, y es parte de la estrategia que tienen que hacer, de comunicación política los Gobiernos, de que los recursos provenientes de actividades ilícitas, crimen organizado o corrupción política, sea sujeto de detención, de recuperación por parte de los estados.

Respecto al impacto que puede generar la situación en el Gobierno de AMLO, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara mencionó que todo es política, incluso las políticas de seguridad, están enmarcadas en sistemas democráticos, y deben ser supervisadas por los congresistas, no solo en México, sino en diversas partes del mundo.

Sin embargo, apuntó que lo que se requiere es no solamente la queja política, sino la investigación, el seguimiento y el fortalecimiento de este tipo de instituciones. También indicó que es muy importante fortalecer las instituciones que logren estos decomisos, y son tres fundamentalmente en México: la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, que aporta información para generar investigaciones, y las Fiscalías de los estados.

«México tiene muy bajos niveles de recuperación de activos procedente de actividades ilícitas. Fue vergonzoso los datos que obtuvo el último año de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Ahora, en estos dos años de Gobierno, se han congelado cuentas históricas vinculadas con corrupción, con crimen organizado por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, el problema es que no se están judicializando los casos, está atorado en el Senado las reformas para fortalecer a la UIF y que la Unidad de Inteligencia Financiera, de la mano con la Fiscalía General de la República y las Fiscalías estatales, puedan recuperar activos».

Lo anterior —dijo— generaría un doble beneficio, primero la imagen de actuación del Gobierno para reducir la percepción de corrupción y de impunidad y para resarcir a las posibles víctimas, pero sobre todo para que el Estado pueda financiar a instituciones como estas de pago de salario de mantener el resguardo de propiedades de vehículos, de joyas, que tiene un costo. «El tema es que debes evitar al máximo corrupción en las instituciones encargadas de combatir fases de la corrupción o que ayudan a prevenir la corrupción», afirmó.

Capacidad de funcionarios

Cutberto Hernández Legorreta, experto en gobernanza y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, abundó para DEBATE que uno de los temas más relevantes de la situación en el Indep es el tiempo en funciones durante el cual estuvo al frente Jaime Cárdenas García y las razones esgrimidas en su carta de renuncia: «En lo personal, me llaman la atención, y creo que tiene relación con los comentarios compartidos por el presidente en la mañanera de 23 de septiembre. Me refiero al hecho que con apenas tres meses en el puesto decida que son demasiado complejos el entramado administrativo y jurídico del Indep, argumento inadmisible si consideramos la trayectoria de Cárdenas», opinó.

Asimismo, el experto sostuvo que ninguna dependencia de Gobierno es «miel sobre hojuelas», menos aún una como el Indep, por lo que destacó su desconcierto respecto al argumento y los tiempos de la renuncia del exfuncionario.

Cutberto Hernández Legorreta consideró que la situación será un recurso mediático para la oposición, que —aseguró— tratará de utilizarlo para cuestionar de manera superficial la aparente falta de transparencia de la Administración actual: «Pero lo realmente interesante yo la ubico en la parte legal y administrativa en la cual se recibe el Instituto. La mitad del problema está generado por las Administraciones anteriores y las correspondientes a la Administración actual. Como jurista, Cárdenas sabe que los tiempos de los procesos y procedimientos son distintos, algo que no tendrá respuesta jurídica en un periodo de tres meses. Lamentablemente, esto es así, pero muy pocos analistas que ahora dan opiniones lo pondrá en la discusión», expuso.

Estado de derecho

Destacó que la base social de la 4T no tendrá problema con la respuesta dada por AMLO en la mañanera, ya que la situó a nivel del individuo, al señalar que le faltó amor al trabajo y compromiso con el proyecto.

Cuestionado sobre por qué es tan complejo lograr combatir la corrupción desde la actividad diaria en las instituciones mexicanas, Cutberto Hernández Legorreta consideró para DEBATE que tiene que ver con algo que se llama ética de la responsabilidad de los tomadores de decisiones, algo que a nivel estructural no se ha impulsado.

Consideró que la corrupción no es cultural, o por lo menos no se limita a la realidad mexicana, es algo humano que se construye desde los ámbitos de acción y construcción del pensamiento, y añadió que de eso son responsables las instituciones donde se genera la educación de las personas; es decir, es algo que se aprende, y si se aprende también se puede desaprender, y eso se da con la práctica de las instituciones públicas y el ejercicio de un Estado de derecho, algo que en México aún no ha sido suficientemente desarrollado.