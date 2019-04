¿El presidente López Obrador tiene palabra?

Ciudad de México.- Lucy Díaz dedica sus días a la búsqueda de su hijo Luis Guillermo Lagunes Díaz, quien desapareció el 28 de junio del 2013. Desde ese momento, y hasta el día de hoy, Lucy Díaz dirige el colectivo El Solecito, que busca a los desaparecidos en Veracruz y cuyo trabajo la llevó al hallazgo más perturbador: un predio conocido como Colinas de Santa Fe lleno de fosas comunes con un total de 298 cadáveres.

En la conferencia de prensa del día 7 de marzo del presente año, un periodista de un medio estadounidense le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador sí habría apoyo para esta madre de familia que sigue en la búsqueda de su hijo, y el presidente respondió que sí.

Respuesta presidencial

"Se va a buscar la comunicación, les va a atender de manera personal el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para hablar con la señora que pide protección, que pide apoyo", dijo.

Previamente, EL DEBATE entrevistó a la activista Lucy Díaz el 10 de mayo del 2018. En aquella ocasión reveló que veía con tristeza cómo en las campañas presidenciales ninguno de los candidatos hablaba del tema de los desaparecidos y de estrategias concretas que ayudaran a resolver este grave problema del país. Además, denunció la poca sensibilidad y la nula atención por parte del fiscal Jorge Winckler, quien ya ni siquiera la recibía e incluso bloqueó su cuenta del colectivo del Twitter.

Ante los recientes hechos de violencia en Veracruz, en donde incluso ya entró en función la Guardia Nacional con un mando en aquella entidad como una estrategia de seguridad, EL DEBATE contactó a la activista y confirmó que lo dicho por el presidente López Obrador en aquella conferencia quedó en una promesa sin cumplir.

La realidad

"Es fecha que a mí no me contactaron, nunca me contactaron. Él quedó en que iban a contactarme, y no me contactaron. Entonces, la pregunta es: ¿sabe él que no cumplieron con esa promesa que él hizo a esos periodistas americanos? En lo particular, eso se me hizo muy preocupante que él lo prometiera y que nadie, nadie me contactará. A mí no me molesta que no me ayudaran, yo sé que yo puedo contactarlos, hacer un esfuerzo, pero que ellos no me contactaran cuando él prometió que lo iban a hacer, me parece que ponen en entredicho la palabra del presidente", destacó Lucy Díaz.

La mujer que encontró 287 cadáveres buscando a su hijo