El presidente de Uruguay dejó en ridículo a Miguel Díaz-Canel y su padrino AMLO: Lilly Téllez

México.- La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, aseguró que el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, dejó en ridículo a su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante su discurso en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Luego de reiterar la idea de defender la democracia durante la Celac, Lilly Téllez destacó la participación de Luis Lacalle, indicando que también dejó en ridículo a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, y a quien llamó “padrino” de Díaz-Canel.

En este sentido, la senadroa por Sonora aseguró que Luis Lacalle había dado un mensaje de razón, además de reafirmar su dignidad al no ser condescendiente con el país anfitrión, México y la ideología de su presidente.

“El presidente Luis Lacalle Pou dejó en ridículo al dictador cubano y a su padrino mexicano. Es la voz de la razón y la dignidad”, escribió Téllez en Twitter junto al video de la intervención del presidente de Uruguay.

¿Qué dijo Lacalle?

Lilly Téllez vio con bueno ojos el pronunciamiento del presidente Lacalle, al considerar que se estaban violando los derechos humanos en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, además de no respetar la democracia.

El presidente de Uruguay compartió la ideología de su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, en la no intervención de los países extranjeros, sin embargo, no podía dejar pasar la situación que viven Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde no se respeta la democracia, característica primordial de la Celac.

“Decía el presidente (Andrés Manuel) López Obrador en sus palabras, algo que compartimos desde nuestro país que es la autodeterminación y la no intervención, pero uno de los elementos que impulsa y que es plataforma de la Celac es la democracia y la democracia es el mejor sistema que los individuos tienen para ser libres, el estado más puro de una persona más pura es la libertad”, mencionó Lacalle en su participación.

En este sentido trajo a colación lo situación de Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde ha habido una destacable violación en los derechos humanos fundamentales.

“Y por eso participar en este foro no significa ser complaciente señor presidente y por supuesto con el respeto debido cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las protestas, cuando se encarcela opositores, cuando no se respetan los derechos humanos nosotros en esta voz tranquila, pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, sentenció Luis Lacalle en el foro.