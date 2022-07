"El presidente no es pelele de ningún gobierno", AMLO sobre USA y Canadá por el T-MEC

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su postura en torno a las políticas energéticas del país y aseguró que defenderá la soberanía del país en la solicitud de consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC, pues aseguró que el "presidente de México no es títere, no es pelele de ningún gobierno exterior".

Así lo reiteró López Obrador durante su mensaje en la gira de la supervisión del Plan de Salud IMSS Bienestar en el estado de Nayarit en donde señaló que dará todo el apoyo a las empresas del estado frente a las compañías extranjeras.

"Son unos traidores a la patria, pero saben qué nosotros no vamos a dar ni un paso atrás, México es un país independiente, no es colonia de ningún país extranjero y el presidente de México no es títere, no es pelele de ningún gobierno del exterior. Por eso vamos a defender nuestro derecho", mencionó.

AMLO continuó mencionando que la inconformidad de Estados Unidos y Canadá es porque "queremos rescatar nuestro petróleo y la industria eléctrica nacional".

Asimismo, crítico a los "refaccionistas" que defienden a las empresas extranjeras en lugar de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, por lo que se refirió a ellos como unos "traidores a la patria".

"Les voy a recordar a los que están promoviendo esta campaña en contra de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, lo único que les voy a recordar es: Oiga, el presidente Biden siempre me dice, cuando hablamos, de que el trato entre nosotros se debe dar siempre con un pie de igualdad. Entonces, eso es lo que me dice el presidente Biden, pues eso es lo que voy a hacer valer: la soberanía de México", destacó AMLO.

El líder del ejecutivo federal señaló que gracias a las acciones que se han encabezado desde el inicio de su administración, se ha incrementado la producción de hidrocarburos en México y es por ello que la gasolina es más barata que otras partes del mundo.

"Los trabajadores petroleros, que están levantando la producción de petróleo y ahora la producción de gasolinas y de diésel. Y por eso, aunque no les gusta a los fachos, a los conservadores, la gasolina en México es más barata hoy que en Estados Unidos y que en Europa", explicó.