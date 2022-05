"El presidente se quitó la máscara": Loret de Mola compara a AMLO con dictadores y corruptos

"Se exalta a sí mismo al colocarse junto a Morelos, Hidalgo, Juárez, Madero y Lázaro Cárdenas. Todos los días, en sus acciones y omisiones, se coloca al lado de Ortega, Salinas de Gortari, Maduro, Putin, Santa Anna y el FMI. El héroe nacional no es como lo pintan ", aseveró Loret sobre el presidente López Obrador.

El conductor de Latinus comentó que López Obrador es un "legalista como Nicolás Maduro" , quien busca someter a los demás Poderes, como el Legislativo y Judicial. A este respecto citó la frase que AMLO pronunció recientemente: " a mí no me vengan con que la ley es la ley ".

"Como nunca, ha cancelado el diálogo. En su credo, dialogar es pecado mayor. Hay que cumplir su palabra al pie de la letra . Sólo su voz vale y quien le diga que no, debe ser combatido", dijo Loret sobre AMLO y Carlos Salinas.

También comparó al presidente López Obrador con el priista Salinas de Gortari por ser "incluyente", en el sentido de que " a quienes no piensan como él, ni los ve ni los oye ", pues considera que el morenista no se presta al diálogo y su palabra es la verdad.

Raúl Durán Periodista

