El presupuesto dejó de ser un botín político: Mario Delgado

CDMX.- Luego de que este viernes 15 de noviembre se suspendiera la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2020 por no poder acceder a la Cámara de Diputados y no llegar a un acuerdo con los representantes de varias organizaciones del campo en cuanto a la reasignación de recursos, Mario Delgado advirtió que ya no se trata de asignar un botín político.

“No es un buen mensaje ante la sociedad para estas organizaciones que estén obstruyendo el trabajo en la Cámara de Diputados, lo que estamos viviendo es que el presupuesto dejó de ser un botín político, ya no es así, el presupuesto privilegia los derechos sociales y hay una gran austeridad por parte del gobierno federal”, destacó en rueda de prensa, Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Delgado dijo que en el dictamen se podrá apreciar como el gobierno federal se vuelve a “apretar el cinturón” para poder tener estas reasignaciones que habrá en el PEF.

“Es la nueva etapa que está viviendo nuestro país, donde hay una repartición más transparente y más democrática de los recursos”, afirmó.

Además, el legislador por Morena, pidió que por parte de las organizaciones haya un cambio en la forma de gestionar los recursos porque en esta nueva realidad de la distribución del presupuesto puede haber mayores beneficios de los que se tenían antes para la gente que menos tiene.

Foto: CUARTOSCURO

Ante la amenaza de los diversos grupos campesinos de no levantar el bloqueo e incluso permanecer en San Lázaro hasta año nuevo, Mario Delgado respondió que no caerán en la desesperación y que seguirán apostando al dialogo. Incluso dijo que si este 20 de noviembre no los dejan sesionar en la Cámara, seguirá el dialogo con las organizaciones, ya que volvió a descartar el uso de la fuerza pública para acceder al recinto legislativo.

“Coincidimos con el presidente de la República de que no hay etiquetado para organizaciones, todos los recursos tienen que llegar directamente a la población beneficiaria y que no le extrañe a nadie, el año pasado la mayoría de Morena tomó la decisión de que no iba a haber moches”, afirmó el diputado. Y agregó “¡No hay etiquetados en el ramo 23 para nadie!”

Destacó que, para el sector del campo, se está planteando un nuevo esquema de financiamiento para el campo, el cual no es para una organización en especial sino para potenciar en la capacidad de financiamiento sobre el campo mexicano donde ya se agotó el esquema tradicional de subsidios que eran altamente regresivos y que no beneficiaban al sector medio de productores. Por lo que mencionó que ahora no solo habrá una institución diferente, sino que se desarrollarán instrumentos que por la corrupción no se desarrollaron muchos años en México.

Delgado mencionó que una vez aprobado el presupuesto se podrían realizar algunas gestiones, aquellas que sean legítimas, dijo y que no buscan recursos en lo particular para “alguien”, sino que contengan demandas de obras, o de apoyos a cierto sector, por lo que dijo que se podría seguir explorando el tema del presupuesto.

Cabe señalar que, por parte de los productores sinaloenses, se encuentra dirigiendo el contingente de poco más de mil personas, Faustino Hernández Álvarez, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Diputado local sinaloense, quienes buscan una reasignación en el presupuesto 2020 de 24 mil millones de pesos.