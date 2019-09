El presupuesto para 2020 es una mentira: Osorio Chong

Culiacán, Sinaloa.- El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, calificó como una mentira la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos Federal para 2020, pues aseguró que «ni son ciertos los ingresos, y los egresos están mal distribuidos», y advirtió que de seguir en la línea de estancamiento económico podría esto conjugarse con factores internacionales que a partir del próximo año agudizarían el desarrollo de México.

En entrevista para EL DEBATE, el exsecretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien vino al informe de los legisladores federales del PRI, habló del reto que significa para su grupo posicionarse como un contrapeso en el Senado, pero también tocó como la decepción en que han resultado alcaldes, legisladores y gobernadores morenistas; la situación migratoria en nuestro país, el papel del Gobierno federal frente a la violencia que no para y el empañamiento del discurso anticorrupción de López Obrador por la defensa que hace del director de CFE, Manuel Bartlett, señalado de no haber declarado millonarias propiedades y varias empresas.

¿Próximos a discutir la Ley de Ingresos en el Senado, cuál será la postura de su grupo?

Estamos valorando muchos de sus planteamientos: de dónde van a hacerse de los recursos que proyectaron, ponen el precio del barril muy elevado, nuestra moneda frente al dólar. Creo que los números no les van a alcanzar como los están planeando, y será como sucedió en el presupuesto de 2019, algo que no se va a poder materializar en lo que ellos quieren de recursos para su ejercicio, no les va a dar. Hoy tuvieron una baja enorme en ingresos y no veo cómo alcanzarán su meta y, entonces, es una mentira lo que traen para el presupuesto 2020.

Estaremos muy vigilantes de esto que están haciendo, un replanteamiento de todos sus recursos para programas sociales; después de que el año pasado le bajaron al presupuesto al campo, le bajan otro 30 por ciento. Ni son ciertos los ingresos, y los egresos están mal distribuidos, afectan a los que le dan la fortaleza a este país, que son los trabajadores del campo.

¿Qué panorama visualiza de no corregirse lo que menciona?

Ya vimos cómo están afectando a nuestro país esas malas decisiones, no crecimos, y no les va a alcanzar el discurso para decir que son factores internacionales, los factores internacionales se van a sentir el próximo año. Lo digo con mucha seriedad, todavía no nos ha impactado lo que va a suceder en el entorno internacional y mundial en la economía. Nos va a pegar. Si ya no crecimos este año, el próximo va a ser un año muy complejo. Ya estamos en una recesión económica. Dicen los que saben de economía que cuando dos trimestres no se crece, entonces entra una recesión, y ni en el primero ni en el segundo crecimos, más bien fue menos 0.1 por ciento.

¿Pero el presidente dice tener otros datos?

El problema es ese. No hemos crecido, a la baja en los empleos, ya andamos sobre los 250 mil perdidos. Hoy no se ha alcanzado generación de empleos porque no hay construcción, no hay movimiento del recurso en el Gobierno, no se incentiva a la inversión y lo único que están generando es que nadie quiera invertir, no hay recursos y viene una catástrofe, y se llama recesión.

Creen que el anterior gobierno no quería tener una conclusión de los hechos

trágicos de Ayotzinapa

¿Morena no estaba listo para gobernar?

Traen sus propias formas que pensaron les darían buenos resultados. Tenían derecho a implementarlas, pero si no te funcionan tienes que modificarlas. Si ves que ya durante un año casi completo no creciste, estás llevando al país a una recesión, si ves que se te viene una tormenta perfecta, mínimamente modifica las cosas para que empiecen a funcionar.

¿Cómo ser un contrapeso en el Senado con solo 14 legisladores?

El tema de pesos y contrapesos en el Senado y en la Cámara de Diputados requieren de un mayor esfuerzo de la oposición, por eso se da así nuestro sistema político, porque se busca que nadie se sienta dueño de la verdad absoluta y que opere de la misma manera, incluso autoritaria. Somos 14 senadores del PRI, pero yo sumaría al esfuerzo que estamos haciendo en un bloque junto con los legisladores del PAN, PRD y MC, lo que nos permite que cuando se quiere hacer un exceso en una modificación constitucional, no pase, porque tenemos los números que nos permite evitar que logren sus objetivos de desaparición de instituciones, acciones que vulneren nuestro ámbito democrático, para eso nos alcanza y nos alcanza muy bien.

Usted fue parte de un gobierno muy complicado en materia de violencia, hoy en día sigue la escalada a un ritmo más fuerte y el presidente los culpa por ello.

Ya los alcanzó la realidad. En la administración de la que fui parte, en el 2012, 2013 y 2014 se redujeron los índices delictivos, pero en 2015 cuando empezaba un repunte quisimos hacer una modificación a ley y ellos nos la rebotaron en el Congreso, queríamos hacer solo policías estatales únicas, pero eso es historia.

Nosotros hablábamos que (el índice de homicidios) lo recibimos como en 23, lo bajamos a 16 por cada 100 mil habitantes y cuando yo salí andábamos sobre los 30. Ya cuando terminó el sexenio estaba en 37, pero hoy es de entre 70 y 90 homicidios diarios. Y les dimos lo que ellos han querido, su Guardia Nacional, pero le bajan recursos a seguridad, a seguridad en los estados, y eso tiene un impacto. La Guardia Nacional, que mi reconocimiento a los marinos y al Ejército, no les va a alcanzar si no se hace un esfuerzo en lo local, pero en lo local va acompañado de recursos federales y si no hay recursos federales no habrá posibilidad de avanzar en este tema.

¿Qué opinión le merece la postura del presidente López Obrador en torno al caso Manuel Bartlett?

Es de asombrarse porque no solo es Bartlett. El tener un discurso contra la corrupción y por otro que haya licitaciones directas, casi todo lo que se ha derivado de compras del Gobierno del Estado no hay licitación, son compras directas. Por un lado, no gasta, y por otro, lo que gasta lo hacen en compras directas, estamos hablando de un 70 por ciento. Hay un subejercicio y eso habla mal de un gobierno porque es el mayor empleador, el que más gasta y el que genera el mayor el desarrollo de un país.

Y luego cuando se dan actos muy notorios de corrupción, sale a la defensa, creo que lastima su propio discurso. Yo creo que es poco sostenible lo que se está haciendo con este personaje, con Bartlett, que tanto se llenaba la boca de señalar y ahora no sabe cómo defenderse. Espero que el presidente de la República pueda realinear su discurso y ejerza su autoridad para evitar que Bartlett siga al frente de una institución tan importante y empañe el discurso anticorrupción.

Frente a casos como el de Rosario Robles, implicada en ‘la estafa maestra’ y quien lleva su proceso en prisión, o el de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, que está prófugo, ¿no temen ustedes alguna persecución?

Yo creo en el estado de derecho de mi país, en el pleno ejercicio de las libertades y espero que no haya ningún tipo de persecución de gentes que no tengan ningún ilícito en su haber.

Espero que no sea un estilo de gobierno, que a quien se le señale se le permita el debido proceso, y en el caso particular de Rosario se han señalado irregularidades en el proceso, yo espero que esto no suceda por el bien de México, por el bien de la democracia de México. No se trata de si es culpable o no, se trata de un juicio en el respeto a sus derechos, porque si no, mañana pueden violentarse los de cualquiera.

A finales del próximo año iniciará el proceso político con miras al 2021, ¿qué harán como partido para no seguir perdiendo posiciones en las elecciones?

Estamos haciendo un replanteamiento del partido, tenemos nuevo dirigente, Alejandro Moreno, pero no queda nada más en él, sino en su militancia. De nuestra parte, desde el Congreso, estamos enseñando que estamos trabajando por el país, que quede claro quién sí sabe gobernar y quién no sabe, quién está desde lo municipal haciendo una gran cantidad de errores, y basta ver Sinaloa, basta ver a los alcaldes que vienen de este partido que están llenando de problemas los municipios. Y no lo digo yo que vengo un solo día, sino lo veo cuando platico con la gente.

Y te puedo poner ejemplos de muchos estados en donde ganaron por tómbola o porque el personaje mayor los hizo ganar, pero los ciudadanos, y Sinaloa es un buen ejemplo, están sufriendo las consecuencias de un alcalde que no está preparado, que no saben gobernar y están haciendo acciones que lastiman, que están parando el desarrollo.

No es un bloque contra el presidente, es un bloque que permite ver esas decisiones que nos pueden llevar a un país radicalmente autoritario

¿Qué balance han hecho del papel de México en el tema migratorio?

Nos criticaban mucho porque teníamos esta acción en migración y el actual gobierno nos decía hay que abrir las fronteras. Lo que no entendían es que no le estábamos haciendo un trabajo a los Estados Unidos, lo que estábamos evitando es que al no poder entrar (los migrantes) a los Estados Unidos se quedaran en nuestra frontera y se tuvieran problemas enormes como los que se están teniendo. Pregúntenle a Tijuana, Mexicali, Tamaulipas, Ciudad Juárez, está la situación muy complicada, o pregúntenle a los estados del sureste la cantidad de migrantes que hay. No pueden estar porque no alcanza para darles satisfactores en seguridad, en educación y en salud, por eso teníamos este proceso.

Pero ellos llegaron y abrieron las fronteras, luego hubo la presión de Estados Unidos y se determina regresar a como estábamos, pero ahora es más difícil porque los países ya sabían que podían pasar como por su casa por México. Hoy lo tienen muy complicado y más complicado se pone cuando estamos simplemente a las órdenes, a las indicaciones —pareciera ser— del país del norte, de un Trump que no se guarda nada, que de una manera muy cínica dice que está usando a nuestro país.

Sobre el caso Ayotzinapa, ¿se está desmoronando la investigación?

Nos costó mucho trabajo detener a más de 200 que tenían algo que ver. Y si ellos les daban la razón de que tenían algún dejo de tortura o alguna acción en contra de sus derechos fundamentales, debieron de haber hecho valer otros argumentos para poderlos detener. Hoy están dejando ir piezas claves en el proceso, y yo no estoy de acuerdo en que se esté desmoronando, creo que todavía hay elementos que puedan llevar a algo distinto a lo que sucedió.