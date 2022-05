El problema de AMLO y Bartlett son sus ideas viejas: Ricardo Anaya sobre el uso de combustóleo

"¿Entonces por qué crees que insisten en esto que afecta tanto a tu salud y el medio ambiente? Pues primero, porque sus ideas son viejas, están atrapados en el pasado, no entienden, y segundo, aquí está la trampa, para maquillar las cifras de Pemex, porque Pemex le vende su combustóleo a la CFE y da la apariencia de tener finanzas más sanas, con mayores ingresos", aseguró.

Según Anaya, el presidente López Obrador y el director de la CFE insisten en recurrir a la quema de combustóleo no sólo porque "sus ideas son viejas", sino porque de esa manera logran "maquillar" las cifras de Pemex , ya que la petrolera le vende su combustóleo a la Comisión Federal de Electricidad.

" El problema no es su edad, el problema es que las ideas de López Obrador y Bartlett son ideas viejas . Entonces, como ya no se puede vender el combustóleo para los barcos, pues ellos les parece muy bien que la CFE lo queme para generar electricidad", aseveró Ricardo Anaya sobre AMLO y Bartlett.

"El mundo lo entendió y el mundo ha venido evolucionando y cambiando, más lento de lo que algunos quisiéramos, pero ahí vamos. E l problema es que gente como Bartlett y López Obrador viven atrapados en el pasado , en los años 70. En ese entonces se pensaba distinto, esos años 70 en los que se fumaba en los salones de clase, en los camiones, en las oficinas. En ese entonces se pensaba que el humo no hacía mucho daño", planteó.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.