¡El problema de Krauze es que no sabe de política! AMLO por término Dictadura plebiscitaria

México.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador no dejó pasar que Enrique Krauze exhibiera el término dictadura plebiscitaria, por lo que se lanzó contra él señalándolo de no saber de política.

"El problema de Krauze es que no sabe de política", dijo AMLO durante la conferencia Mañanera de este 22 de julio, a modo de respuesta por lo señalado por el famoso historiador mexicano.

Enrique Krauze, un renombrado historiador ha sido catalogado por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, como un intelectual de oposición, es decir, en contra del gobierno y el proyecto de nación que impulsa el actual mandatario.

En ese sentido, han sido muchos los dimes y diretes que se han dicho uno al otro, y recientemente Enrique Krauze afirmó que cuando el PRI perdió las elecciones en el 2000 se acabó la dictadura perfecta.

No obstante, con el gobierno del presidente AMLO, a lo cual llamó el gobierno de un solo hombre, Krauze afirmó que nos podría dirigir a una dictadura plebiscitaria.

Puede conducir francamente a una dictadura plebiscitaria

¿Qué es una dictadura?

De acuerdo a Oxford Lenguages una dictadura es el "régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad".

¿Qué es un plebiscito?

Mientras que plebiscito es un "procedimiento jurídico por el que se somete a votación popular una ley o un asunto de especial importancia para el Estado" o el "apoyo masivo de un pueblo a una determinada causa".

Es un contrasentido lo que dijo Krauze: AMLO

En la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que lo expuesto por Enrique Krauze es un contrasentido, pues como se observa anteriormente no podría haber una dictura sí el pueblo apoya el ejercicio de la democracia y los procedimientos legales.

"Dice dictadura plebiscitaria, fijense lo absurdo ¿Cómo va a haber una dictadura plebiscitaria? Pues es un contrasentido, la dictadura no puede ser plebicitaría, porque el plebisito tiene que ver con la democracia, el problema de Krauze es que no sabe de política, no sabe de ciencia política, además si está ofuscado más se confunde", explicó AMLO.

Posteriormente recordó lo que hace unas semanas también declaró Enrique Krauze, acerca de que no se debía politizar la historia, afirmación en la que el presidente López Obrador se encuentra en contra, pues el mandatario mexicano señala que su concepto favorito de política es que el señala que "es para hacer historia".

"Fue a España a recibir un premio del rey y en su discurso dijo de que no había que politizar la historia, de que no se debía politizar la historia cuando la mejor definición de política, al menos la que me parece más acertada, es que la política es para hacer historia ¿Cómo haces política sin historia? ¿Qué no decía el maestro Cicerón? Que la historia era la maestra de la vida y ahora dice dictadura plebicitaria, se afanó demasiado en buscar una frase, pero es totalmente contradictorio", declaró AMLO en la Mañanera.

Finalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se debía de dejar de tener miedo al pueblo, porque sí no lo que procede es seguir apoyando que las elites continúen tomando las decisiones.