El problema es la CFE, no el Oxxo: responde Felipe Calderón a AMLO por críticas en tarifas de luz

Ciudad de México.- El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, aseguró que el problema en las tarifas de luz eléctrica en el país no es culpa de las tiendas Oxxo, sino de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que no ha logrado regularizar los precios.

Felipe Calderón respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de que el mandatario criticara que las tiendas de abarrotes tienen que desconectar sus electrodomésticos durante la noche para ahorra luz, mientras que las tiendas Oxxo, están encendidas durante el mismo lapso, sin embargo, la diferencia en la tarifa de luz es abismal.

A través de su cuenta de Twitter, Calderón Hinojosa retomó los dichos de AMLO, asegurando que la solución al problema no era cobrar más a los Oxxos, sino cobrar menos a las pequeñas tiendas y a los consumidores domésticos.

Y es que el expresidente consideró que de aumentar el precio de la energía eléctrica a la cadena Oxxo, tendrá un efecto en los consumidores, pues sus productos podrían aumentar de precio para ser rentables.

“Se puede tener energía limpia y barata: La solución no es que se les cobre más a los Oxxo, porque le repercutirán al cliente sus mayores costos. La solución es que la CFE no le cobre tanto ni a las tienditas ni a los consumidores domésticos. El problema es la CFE, no el Oxxo”, respondió Calderón a los dichos de Andrés Manuel.

Pide energías renovables

En una publicación previa, y ante el anuncio de que AMLO mantendrá una reunión en los siguientes días con el presidente Joe Biden y el primer ministro, Justin Trudeau, el expresidente indicó que ojalá se tocara el tema de las energías renovables en México.

Felipe Calderón aseguró que ya era hora de que México avanzara en materia de energías y comenzara a dejar de producir electricidad por medio de la quema de combustibles por el daño ambiental que estos generan.

“Este es el tipo de cosas que México debería hacer, no la política altamente dañina para la salud y el clima de quemar combustóleo y carbón y bloquear renovables. Ojalá hablen de esto los presidentes de Estados Unidos y México y el primer ministro de Canadá en su próxima reunión”, escribió Calderón.

AMLO anunció este miércoles que el próximo 18 de noviembre tendrá una reunión con sus homólogos de Canadá y Estados Unidos, sin embargo, anticipó que no se tratará el tema de la reforma eléctrica, a menos que los mandatarios le pregunten sobre esta.