El problema para la oposición en 2024, Sheinbaum no ha "hecho un mal gobierno", asegura Quadri

México.- El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriel Quadri, sostuvo que un problema para la oposición de cara a las próximas elecciones en México y en la Ciudad de México es el que la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no ha gobernado mal.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el legislador integrante de la bancada del blanquiazul en la Cámara de Diputados hizo énfasis en que los partidos de oposición tendrán un problema a nivel federal y en la CDMX de cara a las próximas elecciones estatales en la capital de la república mexicana.

En este sentido, Quadri aseguró que, en lo que va de su administración, Sheinbaum no ha hecho un "mal gobierno", desde que fue electa en los comicios de 2018 para presidir la ciudad capitalina del territorio nacional.

Gabriel Quadri afirma que Claudia Sheinbaum no ha hecho un "mal gobierno" en la CDMX/Fuente: Twitter @g_quadri

Para la sucesión de la jefatura de Gobierno de la CDMX ya ha alzado la mano la panista Xóchitl Gálvez Ruiz, en tanto que muchos analistas han asegurado que el candidato morenista será el actual secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres.

La carrera por ser el abanderado de Morena

Esta semana, tanto el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Marcelo Ebrard Casaubón, como el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, dieron nota a nivel nacional.

Por un lado, desde el estado de Jalisco, el canciller mexicano arrancó oficialmente su gira por el territorio nacional en promoción de ser el candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones presidenciales de 2024.

En la Expo Guadalajara, Ebrard Casaubón hizo hincapié en que van varias ocasiones en las que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo considera como una "corcholata" para los comicios federales.

"A mí el presidente ya me destapó cinco veces, en la mañanera, entonces ya me pueden ustedes considerar que estoy destapado, entonces ya somos una corcholata reconocida y no es un evento para decir algo que todos sabemos", recalcó en el evento donde dio a conocer a parte de su comité de promoción.

En tanto, el secretario de Gobernación proporcionó su número de teléfono celular personal instando a que le envíen mensajes asegurando que, contrario al secretario de Relaciones Exteriores, el sí los contesta.

Asimismo, en algunas localidades del territorio nacional han comenzado a ser pintadas bardas en apoyo a la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum.