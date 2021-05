El próximo domingo 6 de junio vamos a ganar: Mario Zamora desde Los Mochis

Los Mochis.- Un exitoso cierre de campaña del candidato de la coalición Va Por Sinaloa a la gubernatura del estado, Mario ZamoraGastélum, se observó esta tarde en la ciudad de Los Mochis, Ahome.

El candidato de la coalición PRI, PAN y PRD dio su mensaje de cierre de campaña ante una gran multitud que espera en él al próximo gobernador del estado de Sinaloa, la cual se congregó en las calles Vicente Guerrero y bulevar Rosendo G. Castro hasta la calle Obregón del centro de la ciudad de Los Mochis.

"Esta es una Clara demostración de lo que quiera la gente de Sinaloa. Lo único que venimos a hacer hoy es a pedirles a ustedes con toda humildad que nos contraten como sus empleados. Eso es lo que tenemos que entender, ya no más el señor gobernador, ya no más el poder sólo por el poder. Primero que nada y primero que nadie, los que menos tienen, pero los que menos tienen nos tienen a nosotros", manifestó Mario Zamora entre la ovación de la gente que lo acompañó con grandes porras.

El candidato a la gubernatura de Sinaloa expresó que sus recorridos la gente le ha pedido cosas muy sencillas para salir adelante y que él hará realidad.

"Me han dicho: Mario, queremos crédito barato para poder salir adelante, para poder sembrar, para poder pescar, para poder ganar dinero en base a nuestro esfuerzo, nuestras ganas y nuestro talento, por eso vamos a hacer lo que sabemos hacer, una Financiera Estatal que dé crédito barato a toda la gente".

Mario Zamora prosiguió con voz clara y firme que las mujeres quieren ser respetadas y tomadas en cuenta, y que por eso hará que todos los programas que tenga el gobierno sean primero que nada para las mujeres.

Lo hemos dicho, con las mujeres todo, sin las mujeres nada", dijo.

Añadió que como candidato no pudo estar en muchos lugares, pero una vez siendo gobernador lo van a ver en cada calle, en las colonias, en los ejidos, trabajando, dando la cara, junto con la gente buscando solución a los problemas.

"La gente común políticamente hablando, esa que no milita en los partidos políticos nos dijo júntense y hoy vemos banderas azules, banderas amarillas, banderas tricolores, y se ven a toda ma...Vamos todos juntos", gritó fuertemente el candidato al mismo tiempo que estas banderas ondeaban de un lado a otro y la gente en una sola voz externaban vamos con Mario Zamora.

"Vamos todos juntos a defender lo que somos: gente de bien, campesinos, ganaderos, agricultores, acuacultores, pescadores, jóvenes, mujeres, a los que este gobierno de Morena ha abandonado completamente".

Mario Zamora mencionó en su discurso que Marcos Osuna será un gran alcalde, el mejor que haya tenido Ahome porque contará con su apoyo en todo lo que se requiera para que a la gente de Ahome le vaya bien.

Expuso que a la candidatura al gobierno del estado de Sinaloa hay dos opciones opuestas como la noche y el día, donde él como aspirante representa un nuevo día que surgirá este 6 de junio.

"Lo digo con todo respeto y todo cariño, hay dos opciones que tendrán que elegir el domingo que entra, es verdad, hay más candidatos, pero con todo respeto y cariño para ellos, sólo hay dos opciones y esas dos opciones son como la noche y el día, una es oscura, una es el final del día, el final del día es bueno para descansar y para dormir, el otro es el amanecer del día, es la luz que nace y llena de energía y de ganas, de capacidad y pasión, es esperanza, ese nuevo día, ese nuevo día que puede ser mejor para todos".

De esta manera, le pidió a los presentes y a todos los sinaloenses con el corazón en la mano y con toda humildad que confíen en él y le den el voto este 6 de junio, ya que en la decisión de cada quien está el triunfo de la próxima gubernatura.

"Que salgan a votar, que inviten a otros a votar por los candidatos de la alianza Vamos por Sinaloa. A votar por Mario Zamora. Este domingo les van a dar cuatro boletas, una para gobernador, una para alcalde, una para diputado federal y otra para diputado local, el que simpatiza por el PRI vote las 4 por el PRI, el que simpatiza por el PAN vote las cuatro boletas por el PAN, el que simpatice por el PRD, vote las cuatro boletas por el PRD, el que no simpatiza con ninguna de esas tres, no sé qué anda haciendo aquí, qué bueno que vino, seguro ya se convenció de que aquí está la mejor opción", dijo el candidato mientras los simpatizantes le aplaudían.

"Una vez me preguntaron que si era mi sueño ser gobernador, y yo les he dicho mi verdadero sueño es formar un gobierno que ayude a que todos ustedes logren su sueño, el sueño de vivir mejor, el sueño de ser más feliz, la felicidad lo hemos aprendido de una manera no sencilla, pero la felicidad es el amor al prójimo, el amor a los demás, que nos vino a enseñar un hombre que vino a esta tierra hace más de 2000 años y lo digo con mucho respeto en la creencia de cada quien, pero yo creo en él, y va a hacer quien va a guiar la parte central de nuestro gobierno, ese hombre se llama Jesucristo, y nos vino a enseñar el amor al prójimo".

Destacó que será un gobierno amigo, que ayude a que la gente salga adelante, que cuando vayan a un centro de salud haya médico y medicamentos, que ninguna niña y ningún niño deje la escuela por falta de dinero.

El próximo domingo Sinaloa va a saber que lo mejor está por venir. El próximo domingo vamos a ganar", sentenció.