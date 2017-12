El próximo presidente no ordenará reprimir al pueblo: AMLO

México.- Previamente a la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, según una publicación de El Universal, el precandidato presidencial de Morena pidió a la ciudadanía no preocuparse, ya que, adelantó, el próximo jefe supremo de las Fuerzas Armadas no dará la orden de reprimir al pueblo mexicano.

El tabasqueño expresó que el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, "y como va a haber un cambio y vamos a ganar la Presidencia, el próximo presidente de México nunca va a dar la orden al Ejército o a la Marina de reprimir al pueblo de México.

Descartan inconstitucional en polémica Ley de Seguridad

"Hay quienes sostienen que esta ley se aprobó para que el Ejército participe en el fraude electoral de 2018, pero no deben de preocuparse, porque yo recorro el país y recojo los sentimientos de los soldados; los de la tropa, tanto del Ejército como la Marina, están a favor de nuestro movimiento", dijo.

En el centro de Acaxochitlán, López Obrador garantizó que los soldados no cumplirán la orden de participar en el fraude electoral, pues van a defender la democracia.

"Lo manifiesto para que no haya preocupación. Vamos a cambiar la estrategia de seguridad que se ha venido imponiendo con el uso de la fuerza, pues eso no funciona", indicó.

Ayúdennos a levantar un censo de obras inconclusas para elaborar un programa de rehabilitación que nos permita concluirlas y aprovechar los miles de millones ya gastados. Traten de enviar la mayor información posible, acompañada de imágenes. https://t.co/9ttOJAX1U8 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 21 de diciembre de 2017

A través de redes sociales, López Obrador pidió apoyo a la ciudadanía para levantar un censo de obras inconclusas o elefantes blancos para elaborar un programa de rehabilitación que permita concluirlas y aprovechar los miles de millones de pesos ya gastados.

"Traten de enviar la mayor información posible, acompañada de imágenes. Le pediré a una persona que esté pendiente de recibir y clasificar sus reportes", indicó.

El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT) afirmó que el presidente Enrique Peña Nieto no supo enfrentar al mandatario estadounidense Donald Trump y por eso se ha ido "de largo" con la reforma fiscal en Estados Unidos.

Enrique Peña Nieto y Donald Trump. Foto: El Universal

En su segundo día de gira por Hidalgo, el tabasqueño detalló que su equipo ya está haciendo un plan para afrontar la reforma fiscal estadounidense, donde plantea que México debe impulsar modificaciones en su marco fiscal para evitar que haya fuga de inversionistas y que empresarios tengan condiciones de igualdad con el pago de impuestos respecto a Estados Unidos.

"Lamento que el gobierno de Enrique Peña Nieto haya perdido tiempo y no haya elaborado un plan. Peña se sometió, no supo defender con decoro al pueblo de México, no supo enfrentar a (Donald) Trump. Falló la estrategia y estuvo mal aconsejado por (Luis) Videgaray desde que lo invitó a venir a México", criticó.

A los que sinceramente tienen dudas sobre el uso de semillas transgénicas en mi gobierno, vean lo que sostengo en el documental 'Esto soy’ https://t.co/LMmcWy5mIK



Si no me creen, ni modo, respetaré siempre el derecho de disentir. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 19 de diciembre de 2017

Tras un mitin en Apan, López Obrador dijo en entrevista que Trump se fue de largo y "no toma en cuenta para nada la opinión del gobierno mexicano, hace lo que quiere".

Advirtió que de llegar a la Presidencia van a "cambiar las cosas, va a haber una relación distinta con Estados Unidos. Vamos a procurar que sea de amistad, de cooperación, pero no de subordinación".

Sostuvo que la reforma fiscal de EU ha preocupado a empresarios mexicanos porque no va a haber competencial leal si en México se mantienen impuestos altos.

Adelantó que en el proyecto de Morena se incluye un plan para que en la frontera norte del país se baje el IVA a la mitad y homologar el cobro de impuesto al consumo con Estados Unidos, además de reducir impuestos al consumo a la mitad en la franja fronteriza con EU y reducir el ISR a 20%.

Con Información de: El Universal