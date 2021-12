"El pueblo pone y el pueblo quita", ¿Da AMLO indicios de relección en su Tercer Informe?

CDMX.- En el marco de su Tercer Informe de Gobierno, llevado a cabo en el Zócalo de Ciudad de México (CDMX), Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio indicios sobre una posible reelección al repetir su ya típica frase "el pueblo pone y el pueblo quita".

Lo anterior fue dicho después de hablar sobre la Consulta Popular de Revocación de Mandato que se llevará a cabo en 2023, cuando según sus palabras el pueblo será encargado de decidir si se va o se queda como líder del Ejecutivo Federal.

"Este ejercicio, este método creado por nosotros, elevado a rangos constitucional, no solo resolverá si me voy o me quedó, establecerá además el procedimiento para hacer realidad el principio de que el pueblo pone y el pueblo quita", dijo el mandatario en el AMLOFest.

López Obrador explicó que, con la revocación de mandato, probarán de nueva cuenta si la Cuarta Transformación (4T) tiene respaldo del "pueblo soberano", quien resolverá el futuro de México tal como ya está plasmado en la Constitución Política del país.

"Vamos a establecer en nuestro país un precedente, anda de que me eligieron por seis años y puedo hacer lo que se me dé la gana(...)si un gobernante no está a la altura de los resultados, si no manda obedeciendo al pueblo, revocación de mandato y para afuera", dijo enérgicamente el fundador de Morena.

Inmediatamente después llamó a todos los ciudadanos del país, sin importar su preferencia política, a participar en la consulta popular que organizará el Instituto Nacional Electoral (INE) con la pretensión de "convertirlo en un hábito democrático".

"Tenemos fe en el pueblo y sigamos haciendo historia, por lo pronto en estos tres años hemos demostrado que somos una gran nación. Libre y soberana, respetada y respetable por el resto del mundo, que lucha por la paz y que se encamina a ser una república justa y democrática", agregó.

Durante y después del Tercer Informe de AMLO, en redes sociales, pero principalmente Twitter, se mostró opinión dividida sobre lo dicho por el Presidente de México. Algunos apoyaron sus palabras bajo el argumento de que es el inicio de una etapa en la cual los ciudadanos elegirán a sus gobernantes; otros, consideraron que podría ser inicio de una época oscura donde la reelección en el Ejecutivo Federal esté cerca.