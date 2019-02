"El pueblo se cansa de tanta pin... tranza", señala AMLO

México.- Tras presumir la intervención del Gobierno federal para evitar que la Suprema Corte condonara el pago de 35 mil millones de pesos a ex accionistas de Grupo Modelo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no solapará que jueces protejan actos de corrupción. "El pueblo se cansa de tanta pin... tranza", finalizó en su conferencia matutina.

Antes, dijo, se tenía la idea de que los llamados grandes contribuyentes no pagaban impuestos y sin resoluciones judiciales se les devolvían sus recursos.

Todo eso se acabó, y el juez, magistrado, ministro que proteja a un delincuente de cuello blanco, que solape un acto de corrupción, cuando menos va a ser denunciado, advirtió.

"Nada de que me voy a quedar callado, una cosa es el respeto a otro Poder y otra cosa es que sabiendo que hubo una transa me quede yo callado, porque no voy a ser cómplice. El pueblo se cansa de tanta pinche transa, para que quede claro".

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cortesía

Durante su conferencia matutina, el representante del Poder Ejecutivo federal también criticó a los ex Presidentes que terminando su mandato pasan a ser integrantes del consejo de empresas extranjeras, sin nombrar al ex Presidente Ernesto Zedillo.

"¿Cómo se le llama a esto? Conflicto de intereses, coyotaje, corrupción", dijo.