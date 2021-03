"El pueblo ya decidió y vamos a gobernar Guerrero": Salgado Macedonio le responde al INE

Guerrero.- El controversial candidato de Morena a la gubernatura del estado de Guerrero, el exsenador Félix Salgado Macedonio, manifestó que "el pueblo de Guerrero ya decidió y vamos Gobernar Guerrero" como respuesta ante el anuncio del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirarle la candidatura como aspirante a la gobernación de la entidad.

Señaló que como Coordinador de los Comités de Defensa del Voto en Guerrero él no llevó a cabo ningún acto de precampaña, de ahí que no haya gastos que tenga que reportar, por lo que el órgano electoral encabezado por Lorenzo Córdova no podrá anular su postulación.

En una reunión con militantes y simpatizantes del Movimiento Regeneración Nacional en Zihuatanejo, Guerrero, el exalcalde de Acapulco les mandó decir a todos los que, según él, quieren que su candidatura sea eliminada, que los ciudadanos de Guerrero ya lo habían privilegiado en las dos encuestas que llevó a cabo su partido, por lo que, aseguró, él va a gobernar dicho estado aseverando que no se va a "rajar" y que no va a dar ningún paso atrás en este sentido.

Días antes, el secretario general de Morena, quien actualmente ostenta el cargo de presidente del mismo en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, resaltó que Félix Salgado Macedonio es el perfil más competitivo y más fuerte en toda la república mexicana, de ahí que, indicó, los adversarios pretendan bajarle la candidatura. Ante esto, aseguró que el pueblo no va a permitir que eso pase.

Consejo General del INE anula la candidatura de Salgado Macedonio

Durante la Sesión Ordinaria del Consejo General del INE llevada a cabo la mañana de este jueves 25 de marzo, los consejeros avalaron retirar la postulación de Félix Salgado Macedonio como abanderado de Morena a la gubernatura de Guerrero.

Con 7 votos a favor y 4 en contra, la candidatura de Salgado Macedonio fue eliminada. Se adelantó que tal resolución será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en un periodo no mayor a 15 días.

La razón por la que el órgano decidió quitarle la postulación al exsenador fue debido a que la presentación de sus gastos de precampaña se entregaron tiempo después de los plazos establecidos. Además de ello, no se reportó ningún monto.

Cabe mencionar que la determinación votada por el INE se llevo a la par de las declaraciones hechas por Salgado Macedonio respecto a que él no daría ni un paso atrás en su candidatura. Aunado a ello, en esta misma sesión también se eliminó la postulación de Raúl Morón, candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán.