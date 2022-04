"El que acusa tiene que probar": AMLO sobre denuncia de Lozoya contra Peña Nieto y Anaya

México.- El presidente AMLO advirtió que Emilio Lozoya debe probar la acusación que hizo contra Enrique Peña Nieto y Ricardo Anaya sobre el presunto soborno al panista a cambio de votar a favor de la reforma energética de 2014.

Consultado sobre el tema en La Mañanera del 25 de abril de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer la declaración de Lozoya, quien afirmó ante la Fiscalía General de la República (FGR) que Peña Nieto le ordenó personalmente sobornar a Ricardo Anaya para que los legisladores del PAN aprobaran la reforma energética.

AMLO advirtió que "el que acusa tiene que probar", señalando que el exdirector de Pemex debe aportar evidencias para sustentar sus señalamientos contra el priista y el panista, por lo que también advirtió que su gobierno no busca "fabricar delitos", sino "que no haya impunidad".

"Es un proceso que está en la Fiscalía, lo importante es que se repare el daño, desde luego, el que acusa tiene que probar, pero nosotros lo que buscamos es que no haya impunidad y al mismo tiempo no fabricar delitos con propósitos politiqueros", aseveró AMLO sobre Emilio Lozoya.

El presidente López Obrador criticó que "es inmoral" hacer acusaciones sin sustento para perjudicar a una persona, pues recordó que él ha padecido en carne propia ese tipo de situaciones, por lo cual sus funcionarios se encuentran "doblemente comprometidos a no torcer la ley, no usarla como un instrumento para venganzas políticas".

Por ello, pidió al secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, solicitar apoyo a la FGR para brindar información sobre las declaraciones de Emilio Lozoya contra Peña Nieto y Anaya, pues cabe señalar que la información del caso fue dada a conocer por el diario Milenio y las autoridades no han hecho declaraciones oficiales al respecto.

¿Qué dijo Lozoya sobre Peña Nieto y Anaya?

En su declaración a la Fiscalía, el exdirector de Pemex aseguró que el expresidente Peña Nieto le ordenó personalmente pagar el soborno a Ricardo Anaya para que los legisladores del PAN votaran a favor de la reforma energética.

Según Lozoya, esto ocurrió en enero de 2014 en una reunión en la casa Adolfo López Mateos de Los Pinos, donde el priista le expresó que consideraba a Anaya un "aliado natural" para aprobar la reforma debido a que "le encantaba el dinero".

"Encontrándonos Enrique Peña Nieto y yo en el primer piso de dicha casa, el entonces Presidente de la República me pidió resolver el pago pendiente a Ricardo Anaya Cortés por su voto favorable a la reforma constitucional (...) Me comentó que Anaya era un aliado natural para la aprobación de las reformas, en particular la energética, porque 'le encantaba el dinero'", declaró Lozoya ante la FGR.

El exdirector de Pemex insistió en que Anaya amenazó con organizar a la bancada panista para "echar abajo" la reforma energética "si no se le cumplía" con el pago de sobornos.

Además, aseguró que tanto Peña Nieto como Anaya, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y los legisladores del PAN "pactaron sobornos" a cambio de votos en el Congreso, mientras que Lozoya Austin dijo ser víctima de extorsiones para apoyar la estructura de corrupción.

"Me parece sorprendente, ya que Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso, Ricardo Anaya Cortés y los senadores del PAN confabularon y pactaron sobornos a cambio de votos (...) Yo fui presionado, extorsionado y acusado de corruptelas, cuando ellos fueron quienes lo pactaron, quienes se beneficiaron y quienes operaron como un aparato de Estado organizado con fines de corrupción", agregó.

Emilio Lozoya reconoció que hizo estas declaraciones contra sus excolaboradores con el fin de poder acceder al criterio de oportunidad de la FGR y así obtener su liberación, pues desde noviembre de 2021 se encuentra en prisión por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.