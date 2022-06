El que esté libre de pecado que tira la primera piedra: defiende AMLO nombramiento de Clara Luz

Ciudad de México.- El presidente AMLO defendió a Clara Luz Flores, luego se ser nombrada como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), pese a escándalo de la secta NXIVM.

Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el polémico nombramiento de la excandidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, indicando que no se trata de cargo, sino del desempeño de los funcionarios.

“Los cuestionamientos, las críticas, pero depende del desempeño, no del cargo, nosotros somos un equipo, nos ayudamos mutuamente, y cuando hay algo irregular se advierte, se sabe”, declaró en La Mañanera.

Asimismo, el presidente Andrés Manuel pidió no hacer juicio a priori sobre Clara Luz, agregando que hasta el momento no se tiene “un gobierno completamente honesto”.

“Además, yo estoy entregado de cuerpo y alma a desempeñar mi función de presidente, entonces no hay que hacer juicios a priori, no hacer juicios sumarios y siempre habrá inconformidades, no vivimos en una sociedad perfecta, no se tiene todavía un gobierno completamente honesto, hace falta seguir limpiando y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, sentenció.

En el año 2020 abandonaría las filas priistas para sumarse a Morena y con el respaldo del presidente AMLO, emprendió su camino como candidata a la gubernatura de Nuevo León en las elecciones locales del 2021.

Acusaciones contra Clara Luz

Clara Luz Flores fue una candidata por Morena, luego de dejar las filas del PRI, a la gubernatura de Nuevo León, sin embargo, un escándalo salió a flote previo a los comicios.

La campaña de la ahora morenista, se vio ensombrecida desde muy temprano por los señalamientos que le vinculaban a la secta sexual NXIVM.

Tras haber negado en distintas entrevistas conocer al líder de la organización, Keith Raniere, la revista Proceso divulgó un video que confirmó su encuentro y cercanía con el líder y fundador de la secta, condenado en 2020 por delincuencia organizada, abuso sexual a menores y tráfico sexual.

A partir de ese certero y escandaloso golpe mediático, la candidata morenista no volvería a las primeras posiciones quedando relegada al tercer puesto.