El que nada debe nada teme: Insiste AMLO en que no está persiguiendo a Ricardo Anaya

México.- Ricardo Anaya creyó que acusándome la iba a librar, opinó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador sobre la acusación pública que hizo el político de oposición, que se ha fugado del país al tener investigaciones en su contra por el delito de lavado de dinero.

En la conferencia Mañanera de este 23 de agosto, el presidente AMLO retomó el tema de la denuncia pública que hizo Ricardo Anaya y que se convirtió en noticia internacional, pues acusa persecución política del presidente mexicano, con el objetivo de que no sea candidato en el 2024.

"Él acusa de ser perseguido por el presidente, por mí, eso es una mentira, eso es falso, que es lo que da origen a esta situación, pues una denuncia de hace mucho tiempo por sus mismos compañeros de partido, en su momento, y luego esto se juntó con una denuncia que hizo el exdirector de Pemex donde acusa a legisladores y dirigentes de partidos, de que recibieron dinero para la aprobación de la reformar energética", aclaró AMLO sobre el origen de la investigación que hay en contra de Ricardo Anaya.

Posteriormente se dispuso a contar brevemente como había sido la carrera política de Ricardo Anaya, comenzando por exhibir lo evidente, se trata de un hombre joven, que sin ser tan conocido llegó a ser dirigente nacional del PAN.

"Empezó a escalar y empezó a hacer a un lado a sus compañeros, a dirigentes importantes, creo que hasta Calderón lo hizo a un lado, no estoy tan seguro, pero creo que en ese tiempo abandonaron el PAN muchos dirigentes, y lo culpaban de estar muy cercano al presidente Peña, mucho muy cercano, que iba a Los Pinos, y que se ayudaban mutuamente", recordó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador sobre la carrera política de Ricardo Anaya.

"Luego de que ya es candidato, se le voltea al presidente Peña, no sé si se acuerdan en el debate dijo que iba a meter a la cárcel al presidente Peña, pues a partir de ahí también se le generaron problemas, porque sintieron que estaba traicionando, entonces se le juntaron estas denuncias, no nosotros, yo no estoy acostumbrado a decir mentiras, siempre digo lo que pienso y doy la cara", aseveró AMLO en la Mañanera de este 23 de agosto sobre la acusación que difundió Ricardo Anaya en sus redes sociales.

Posteriormente, el presidente López Obrador explicó que a Anaya Cortés se le hizo fácil acusar persecución, puesto que tal vez pensó que de esa manera va a librar la investigación que hay en su contra.

"Entonces se le hizo fácil decir; me está persiguiendo Andrés Manuel, ahora sí, como diría su compañero, camarada del bloque conservador ¿Y yo por qué? Yo no tengo nada que ver absolutamente, pero él pensando en echarme la culpa, sintiéndose perseguido la iba librar, muy mal, muy mal, ese proceder", declaró AMLO.

Además, exhibió que fue el mismo sábado 21 de agosto, horas después de que Ricardo Anaya difundiera en redes sociales su denuncia en contra AMLO y que huiría el país para no ser atrapado, que el presidente mexicano respondió en redes sociales, donde le indicaba al político de oposición que sí era inocente que no se amparara ni huyera.

"No irse del país, sino enfrentar la situación, el que nada debe nada teme, y debe presentar pruebas y hablar con la verdad, si tiene su conciencia tranquila, incluso, no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente, porque cuando se es luchador social, se puede ir a la cárcel y al contrario de sentirse mal, se fortalece", declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador recordándo a Nelson Mandela.

"Yo no tengo nada que ver con la Fiscalía y con los jueces que pertenecen al Poder Judicial y los testigos a los que menciona ni los conozco, no sé, hasta ayer me enteré de que uno que había recibido dinero del PAN está preso, yo pensaba que no estaba en la cárcel", relató en la Mañanera AMLO.

Posteriormente, leyó el mensaje que Ricardo Anaya había difundido en redes sociales y reafirmó su convicción de no realizar persecución política, como la que él sufrió cuando era de oposición a los gobiernos anteriores.

"¿Cómo voy a estar pensando en eso? Qué no sea candidato en 2024, no yo no impido a nadie que sea candidato", declaró AMLO.