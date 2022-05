El que se enoja pierde: Responde Vicente Fox a AMLO por mandarlo al carajo

México.- El que se enoja pierde, respondió Vicente Fox a AMLO, pues el presidente de México mandó al carajo a todos los opositores que están criticando la contratación de médicos cubanos para las zonas rurales del territorio mexicano.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter, que el pasado 21 de mayo del 2022, Vicente Fox, ex presidente de México, respondió a las palabras que lanzó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador contra los opositores que critican la contratación de médicos cubanos.

“No te enojes López. El que se enoja pierde!!”, tuiteó Fox en contra de AMLO, a la vez que compartía una nota que daba a conocer las palabras del presidente de México.

Cabe señalar que el pasado 20 de mayo del 2022, el presidente López Obrador durante una gira de trabajo y supervisión en el estado de Sonora, mandó al carajo a los que están en contra de la contratación de los médicos cubanos.

"Entonces, ya de una vez que contratemos a todos los médicos -que sabemos que nos va a hacer falta, sobre todo en el medio rural, en las comunidades más apartadas-, vamos a contratar a 500 especialistas médicos cubanos y eso tiene a los conservadores muy enojados pues ¿saben qué?, que se vayan al carajo, porque primero es la salud del pueblo", declaró AMLO contra sus opositores.

El carajo que lanzó López Obrador también podría incluir a Vicente Fox, pues este ha dejado en claro en múltiples ocasiones, a través de su cuenta de Twitter, que está en contra de la contratación de especialistas de la salud provenientes de Cuba.

Incluso, orgulloso de su postura, Vicente Fox aseguró que los médicos cubanos deberán aplicar la misma que lanzó a Fidel Castro, es decir, “el comes y te vas”.

Cabe señalar que fue el 09 de mayo del 2022 cuando AMLO anunció la contratación de médicos especialistas de Cuba, 500 elementos en total, que van a servir para trabajar en las zonas rurales de México, donde los médicos mexicanos no quieren trabajar.

"Después de contratar a todos los médicos de México, sabemos que no nos va alcanzar () no tenemos los médicos que se necesitan y mucho menos los especialistas, porque un pediatra quiere estar en la ciudad, porque quiere que sus hijos vayan a buenas escuelas, tiene ese derecho y no quiere venir a trabajar a Etchojoa, un cardiólogo no va a querer venir a trabajar a Etchojoa", explicó AMLO.

Los dimes y diretes entre AMLO y Vicente Fox son usuales, pues ambos mantienen ideologías políticas opuestas, lo cual ha sido notorio en las últimas dos décadas. Por lo que es normal ver críticas por parte de Fox al presidente López Obrador en su cuenta de Twitter.