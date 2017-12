El registro de Meade ¿cómo fue y quiénes estuvieron ahí?

México (Agencia Reforma).- Ciudad de México. José Antonio Meade se convirtió este domingo en el primer precandidato externo del PRI a la Presidencia de la República.

Para rematar el ritual que inició con el «destape» del 27 de noviembre, miles de priistas asistieron hasta su sede nacional para respaldar a quien los representará en la boleta del 2018, sin ser uno de ellos.

En los preparativos, la sesión de la Comisión Nacional de Procesos Internos se instaló como una mera formalidad, frente a una cargada que «mostró el músculo», con la presencia de más de 10 mil personas, de acuerdo con los organizadores.

Los líderes al frente

La cúpula priista fue colocada en las primeras filas, mientras que los petroleros de Carlos Romero Deschamps dominaban en los gritos de apoyo al aspirante.

Ante el notario Sergio Rea, citado para dar fe a la ruta legal y estatutaria, seis pantallas gigantes proyectaron por adelantado los nuevos spots del aspirante, que cierran con la leyenda «Meade18».

José Antonio Meade Kuribreña, muestra el folder de su registro.

«El momento es ahora», emplazaba otro que concluye con un acercamiento al rostro sonriente del ahora precandidato.

El presidente Enrique Peña Nieto solo apareció en video, justo con las imágenes de la ceremonia en la que Meade fue «destapado».

Las fotografías de sus giras por el país, realizadas como secretario de Estado, también fueron exhibidas en la explanada del tricolor.

En el acto participaron gobernadores, senadores, diputados, dirigentes y exdirigentes, sectores y organizaciones, consejeros políticos nacionales y estatales.

Una vez concluido el trámite, el PRI procederá a la elección de los delegados que integrarán la Convención responsable de elegir a Meade como candidato presidencial el próximo 18 de febrero.

Antes, el aspirante deberá realizar la precampaña interna entre el 14 de diciembre y el 11 de febrero.

Fustiga odio y hambre de poder

En su primer discurso como precandidato del PRI a la Presidencia de la República, Meade se lanzó este domingo en contra de quienes siembran odio, privilegian el enfrentamiento y el hambre de poder, las ocurrencias, los caprichos y hasta las profecías:

Meade durante su discurso ante la militancia del PRI.

«Apostamos por la experiencia, y no por la ocurrencia; por el conocimiento, y no por el enfrentamiento; por la preparación, y no por la improvisación. Creemos en los programas, y no los caprichos; en las instituciones y en la ley, y no en las profecías. Las revelaciones no pueden sustituir el esfuerzo, la preparación y el trabajo. Creemos en el hambre de servicio, no en el hambre de poder», sostuvo.

En su primer discurso frente al priismo, el exsecretario de Hacienda pidió acabar con la idea de que el país tiene que reinventarse cada seis años y que es necesario demolerlo todo.

Sin mencionar por su nombre al dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, Meade pareció responder a la propuesta lanzada ayer, en Guerrero, por el tabasqueño para buscar una amnistía que permita pacificar al país: «Estamos de lado de las víctimas, no de los victimarios. Tenemos que anteponer la paz al conflicto y consolidar una cultura de respeto a la ley. El que siembra odio, cosecha soledad», aseveró.

Combate a la corrupción

Durante su discurso, en el que repitió cinco veces que ganará las elecciones del 2018, el exfuncionario federal ofreció combatir a los corruptos y terminar con los privilegios.

La promesa fue realizada frente a los militantes, dirigentes, legisladores, funcionarios y líderes sindicales del partido más vinculado con escándalos e indagatorias por el desvío, mal uso y abuso de los recursos públicos.

Políticos de Sinaloa durante el evento

«Habrá un combate frontal y definitivo a la corrupción, ni un solo peso al margen de la ley, ningún privilegio más que el de ser mexicano», afirmó.

Mientras, cuando Meade aún no terminaba su discurso, decenas de priistas comenzaron a abandonar la explanada principal del tricolor.

La diputada federal Gloria Himelda Félix y el director general de la Financiera Nacional de Desarrollo, Mario Zamora Gastélum, se tomaron la selfie con el precandidato José Antonio Meade Kuribreña.

Otros más aprovecharon para organizarse y tomar fotografías colectivas para el recuerdo, justo cuando el aspirante aclaraba que su trabajo explica lo que es y lo que tiene.

Ya con su constancia de precandidato en la mano, realizó un reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto y a los logros de su gobierno. Sin embargo, advirtió que el país aún enfrenta muchos pendientes y rezagos: «Hay que ser autocríticos y reconocer que hay realidades que nos duelen, nos ofenden y nos lastiman, y que vamos a cambiar», expresó, para luego advertir que México está por arriba de visiones pequeñas y perdedoras.

l gobernador .Quirino Ordaz Coppel, acompañado de Fernanda Rivera de Bloch y Elsy López Montoya

Los que asistieron

Quirino Ordaz Coppel (gobernador de Sinaloa)

Todas las diputadas locales y los diputados solo Víctor Godoy y Andrés Félix

Presidentes Municipales de Ahome, El Fuerte, Guasave y Culiacán

Dirigentes del Partido

Aldo Prandini

Laura Gálvez

Miguel Amador

Elsy López

Funcionarios

Mario Zamora Gastélum

Carlos Bloch

Quintín Suárez

Pancho Toledo

Pedro Luis Andujo

Nemesio Artola

Diputada federal

Gloria Himelda Félix

Los que no asistieron

Fernando Pucheta

Rosa Elena Millán

Aarón Rivas

Sergio Torres

Carlos Montenegro

Marcos Osuna

Marcial Liparoli

Chano Valle

Tomás Amador

Pepe Menchaca

Jesús Vizcarra