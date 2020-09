El reto en Morena es la reconciliación: Citlalli Hernández

Sinaloa.- Inmersa en el proceso de renovación de la dirigencia nacional de Morena, Citlalli Hernández Mora, senadora con licencia y aspirante a la Secretaría General del partido, afirma que el principal reto es la reconciliación, entender que son una organización política joven que ha crecido mucho en los últimos años y buscar el entendimiento entre la pluralidad, pero sin desatender a la militancia, que es la que les ha dado fuerza.

En entrevista exclusiva para periódico EL DEBATE, Hernández Mora recuerda que entre los fundadores de Morena están muchos compañeros y compañeras sin antecedente partidista que prácticamente nacieron y se formaron en Morena, como ella, pero también están muchos compañeros valiosos que llegaron de otros esfuerzos políticos, que se fueron sumando después de que se fundó Morena, y en esa pluralidad de repente hay una competencia entre los unos que quieren desplazar a los otros; y los otros a los unos: «El problema no es de dónde vienen, sino cómo llegan y hacia dónde van, pues algunos llegan y entienden que es una nueva casa, con nuevas reglas, y llegan con humildad, llegan a aprender, pero otros compañeros llegan prácticamente de manera avasalladora, con toda la vieja escuela que en Morena no queremos que predomine».

De esas personas que llegaron, ¿hay algunos que le están haciendo daño al partido?

«Yo creo que hay personas que sí, que le hacen daño, porque no entienden que acá hay nuevas prácticas políticas, porque no quieren renunciar a los viejos vicios, porque miran en Morena solo un botín electoral, solo un espacio para tener candidaturas, para tener espacios, porque llegan con un cierto oportunismo político, porque no hacen bien su chamba, porque han llegado a espacios de toma de decisión y no han acatado los principios más básicos de Morena, y esas personas nos van manchando. Morena es un partido con mucho respaldo político, con mucha expectativa de la gente hacia nosotros, y si no alimentamos esa confianza y no somos capaces de limpiar al partido de esas personas que no lo representan y que además lo traicionan en la práctica, se cometería un error».

Entre esas personas que hacen daño a Morena, ¿hay algunos que están buscando la Presidencia o la Secretaría General del partido?

«Yo creo que solo un compañero, no me gustaría mencionar su nombre, es el que principalmente ha llevado a impugnación todo este proceso. Ha hecho mucho daño porque ha golpeteado y porque ha llevado este proceso a que la decisión final la tomen los tribunales, y no la militancia. Pero en lo personal yo respeto muchísimo a los compañeros que son aspirantes. Me parece que todos abonan a la Cuarta Transformación desde sus trincheras, la única diferencia es que unos me gustan más como compañeros y no me encantan quizá como dirigentes del partido, porque no lo conocen bien o porque desdeñan a la militancia, o por sus alianza, o porque tienen una visión muy tradicional de la política».

¿A qué se compromete de llegar a la Secretaría General del partido?

«Me comprometo a abonar muchísimo a la reconciliación, a provocar el diálogo político, a tender un puente entre las dirigencias y la militancia, a fortalecer y reconocer que la militancia es el motor del movimiento, a reorganizarnos en todos los sentidos, desde abajo, y que Morena no sea un partido cupular, a que apueste y ponga el acento en su militancia, en la gente entregada que ha construido este partido y este movimiento. Y me comprometo a ser supervisora del proceso electoral y la elección de candidatos, porque hay una exigencia muy sentida y muy importante de nuestra militancia: que no tengamos candidatos y candidatas que manchen nuestro nombre, que sean mal vistos por la sociedad porque ya se conocen sus trayectorias y sus mañas, a que elijamos gente honorable».

Con miras al 2021

Cuestionada sobre cómo evitar que Morena se «perredice», Citlalli Hernández afirma que deben evitar los viejos vicios del priismo o de otros partidos que han perdido legitimidad, y para ello considera necesario regresar a sus bases, fortalecer su militancia y evitar las disputas del poder por el poder entre las cúpulas, entre los distintos grupos que solo apuntan al reparto del poder, de cargos y de candidaturas.

De cara a las elecciones del 2021, la senadora con licencia considera que Morena debe abrir algunos de sus espacios a representantes de movimientos sociales; es decir, tener candidaturas externas con luchadores sociales, defensores de víctimas, feministas, con una serie de movimientos: «Más allá de generar aires triunfalistas —pues se saben favoritos—, nos toca asumir la responsabilidad de contar con la confianza de la ciudadanía».

Perfil de Citlalli Hernández Mora