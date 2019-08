El reto que Rosario Robles lanzó a AMLO y su gobierno

México.- La ex titular de Sedesol y Sedatu en la administración de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles lanzó un reto a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su gobierno.

Lo anterior debido a los duros señalamientos que se han realizado en su contra respecto a presuntos delitos que cometió durante su administración y el posible vinculo con la llamada Estafa Maestra.

¿Le preocupa algo a Rosario Robles?. La ex titular de Sedesol y Sedatu asegura ser inocente de todo lo que se le señala y el reto que lanzó contra AMLO podría ser clave para determinar su inocencia o confirmar, en caso de ser culpable, su culpabilidad.

Rosario Robes recientemente declaró que no tiene miedo de nada y retó al gobierno pidiendo que la investiguen hasta por debajo de las piedras, "no van a encontrar nada", afirmó.

Rosario Robles. Foto: Reforma

Por otra parte Rosario Robles pidió al ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no permitir que influya el "linchamiento mediático" en el juez ante el que asegura que comparecerá el 8 de agosto.

En una carta que hizo pública en redes sociales, la ex titular de la Sedatu y la Sedesol señala que ese linchamiento en la prensa ha ocasionado un "efecto corruptor" de su proceso, y le recuerda a Zaldívar que él ha sido uno de los defensores de esa tesis.

"Este caso ejemplifica para mí lo que usted llamó el efecto corruptor en el proceso penal por la interferencia y el juicio mediático. Fui una defensora de su tesis en el caso que así lo sostuvo porque sabía que al proteger el debido proceso nos estaba resguardando a todas y todos.

"Por todas estas razones y porque en este caso ha habido filtraciones indebidas y violaciones a mis derechos, le pido con todo respeto que en el proceso al que seré sometida se consideren todos estos hechos para que no influyan en el ánimo juzgador. Confío en la palabra del Presidente de la República cuando dice que no hay de su parte consigna alguna en mi contra o de alguna otra persona. No tengo nada que esconder, por lo que me presentaré el jueves 8 como ordena la autoridad. Solo pido justicia. Ni más ni menos", indica.

La ex secretaria recrimina que diversos medios de comunicación, han identificado con su nombre o con su imagen el caso de los presuntos desvíos de las dependencias a su cargo, no obstante que, asegura, no hay evidencias en su contra.

Asegura que puede acreditar, "y nadie ha podido demostrar lo contrario", que tiene la misma casa desde 1995, una sola cuenta bancaria que acredita sus ingresos y que no posee propiedades o activos adquiridos durante el sexenio pasado.